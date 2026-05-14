Lãnh đạo Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phát hiện một đàn bò rừng quý hiếm thông qua phương pháp đặt bẫy ảnh.

Ghi nhận ban đầu đàn bò có 4 cá thể. Ảnh: TL

Theo vị lãnh đạo, đàn bò được phát hiện vào tháng 4/2026 trong lâm phần do đơn vị quản lý, thuộc loài bò rừng nằm trong nhóm 1B - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Kết quả bẫy ảnh bước đầu ghi nhận khoảng 4 cá thể, nhưng số lượng thực tế được nhận định có thể lớn hơn.

"Sau khi phát hiện đàn bò quý, hiếm này, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực chúng xuất hiện. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng được điều động để rà soát và tháo gỡ các loại bẫy do người dân đặt nhằm săn bắt thú rừng", vị lãnh đạo này nói.

Vườn quốc gia Yok Đôn có diện tích khoảng 115.000ha, sở hữu tính đa dạng sinh học rất cao. Đặc biệt, nơi đây là môi trường sinh sống của nhiều loài thú lớn như voi, bò rừng, bò tót, nai… Đây đều là những loài động vật quý, hiếm, vì vậy luôn được đơn vị quản lý bảo vệ nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ.

Bò rừng thường sống ở vùng đồi núi thấp, rừng thưa, thuộc nhóm 1B cực kỳ quý hiếm. Mọi hành vi săn bắt, giết mổ, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán loài động vật này đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm sẽ phải đối diện với trách nhiệm hình sự.

Hình ảnh đàn bò rừng quý, hiếm xuất hiện tại Vườn quốc gia Yok Đôn vào cuối tháng 4/2026:

Một con bò đực lớn đang gặm cỏ. Ảnh. TL

Một cá thể bò trưởng thành. Ảnh: TL