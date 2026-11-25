Sau khi sát hại em trai ruột, hoàng tử Đinh Liễn, con trai cả của vua Đinh Tiên Hoàng đã cho tạc dựng các cột kinh Phật để cầu siêu cho em và gửi gắm lời sám hối của bản thân.

Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) hiện lưu giữ bộ sưu tập cột kinh Phật thời Đinh gồm 49 đơn vị hiện vật với 29 số kiểm kê (gồm 29 cột kinh và các bộ phận rời). Trong đó, mỗi cột kinh cao khoảng 1,4m, nặng gần 120kg, được chế tác hoàn toàn bằng đá với 6 bộ phận: chân tảng, chân đế, thân cột, thớt đệm, đài sen và búp sen.

Cột kinh Phật thời Đinh lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi đến công chúng.

Cột kinh Phật thời Đinh còn có nhiều tên gọi khác như cột kinh Đinh Khuông Liễn, trụ đá Hoa Lư, bảo tràng, Kinh tràng, Phật tràng, Bát lăng bi.

Các cột kinh Phật thời Đinh do Nam Việt vương Đinh Liễn (tức Đinh Khuông Liễn), con trai trưởng của vua Đinh Tiên Hoàng, cho khởi dựng từ năm 973 và hoàn thành vào tháng 10 năm Kỷ Mão (979).

Cột kinh cao khoảng 1,4m, nặng gần 120kg, được chế tác hoàn toàn bằng đá với 6 bộ phận.

Thân cột kinh có hình bát giác, thu nhỏ dần từ dưới lên trên, cao 50-69cm, đường kính mặt trên 15,5-17cm và mặt dưới 15-19cm. Các mặt của cột được khắc bài kinh, kệ hoặc lạc khoản bằng chữ Hán, mỗi cột khoảng 545-563 chữ (lạc khoản 130-140 chữ, kinh 413-422 chữ). Trải qua thời gian, nhiều chữ đã bị mờ, chỉ còn một phần có thể đọc được.

Thớt đệm, đài sen và búp sen được lắp với nhau thông qua ngõng.

Phần kinh đều khắc bài chú phiên âm từ tiếng Phạn trong kinh Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà la ni (hay còn gọi là Phật Đỉnh Tối Thắng Đà la ni). Phần lạc khoản khắc sau bài chú cho biết họ tên, chức vụ của người dựng, lý do dựng và thông tin xác định niên đại của cột kinh.

Các mặt của cột được khắc bài kinh, kệ hoặc lạc khoản bằng chữ Hán.

Những dòng chữ khắc trên cột cho thấy Nam Việt vương dựng cột kinh để cầu chúc cho Đại Thắng Minh Hoàng đế (vua Đinh Tiên Hoàng), cầu siêu cho em trai Đinh Hạng Lang, đồng thời là lời cầu thọ và sám hối của chính bản thân ông.

Chữ khắc trên cột kinh để cầu chúc cho Đại Thắng Minh Hoàng đế (vua Đinh Tiên Hoàng), cầu siêu cho em trai Đinh Hạng Lang, đồng thời là lời cầu thọ và sám hối của chính bản thân Nam Việt vương.

Trải qua hơn 1.000 năm, đây là những hiện vật có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và là nguồn sử liệu thành văn duy nhất được lập dưới triều Đinh còn lưu giữ đến ngày nay. Văn tự Hán trên cột kinh không chỉ phản ánh sự kiện lịch sử mà còn cho thấy sự phát triển của chữ viết nước ta ở thế kỷ X.

Cột kinh Phật thời Đinh do Nam Việt vương Đinh Liễn (tức Đinh Khuông Liễn), con trai trưởng của vua Đinh Tiên Hoàng, cho khởi dựng từ năm 973 và hoàn thành vào tháng 10 năm Kỷ Mão (979).

Bộ sưu tập cột kinh Phật thời Đinh là hiện vật nguyên gốc, độc bản và duy nhất tại Việt Nam, cũng là những dấu tích hiếm hoi còn sót lại trong số 100 cột kinh mà Nam Việt vương từng cho dựng.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 (diễn ra từ ngày 18-25/11), Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trưng bày cổ vật tiêu biểu của tỉnh lần thứ nhất. Tại đây, cột kinh Phật thời Đinh lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi đến công chúng.

Đây là lần đầu tiên cột kinh Phật thời Đinh được đưa ra trưng bày, phục vụ du khách.

Được biết, bộ sưu tập cột kinh Phật thời Đinh được phát hiện lần đầu vào năm 1963. Đến tháng 6/1964, trong quá trình đào đất đắp đê ở khu vực sông Hoàng Long, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (cũ), người dân phát hiện tiếp cột kinh thứ hai. Năm 1995, Bảo tàng Ninh Bình sưu tầm thêm được cột kinh dưới chân núi Hang Quàng (trước đền vua Đinh) để hoàn thiện bộ sưu tập như hiện nay.

Năm 2024, bộ sưu tập cột kinh Phật thời Đinh đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Các công nhân thủy lợi trong quá trình thi công đê Hoàng Long đoạn qua xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (cũ) đã phát hiện cột kinh và hiện vật.

Mô hình sưu tập cột kinh Phật được trưng bày tại Bảo tàng Ninh Bình (cơ sở 1).

Phần chân tảng, chân đế cột kinh nặng hàng chục kg.