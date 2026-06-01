Lễ ra mắt tác phẩm Kinh Thất Phật Dược sư Lưu Ly Quang Bổn Nguyện Công Đức (The Great Prayers of the Seven Medicine Buddhas) được tổ chức đồng thời tại Hà Nội, Ninh Bình và TPHCM. Không chỉ là một ấn phẩm tôn giáo, cuốn sách còn là một công trình học thuật và nghệ thuật đặc biệt, mang theo sứ mệnh lan tỏa sự an lạc và chữa lành đến cộng đồng.

Một công trình học thuật và nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế

Tác phẩm do NXB Đồng Nai liên kết xuất bản với Thái Hà Books, là thành quả của quá trình nghiên cứu, biên soạn và dịch thuật quy mô lớn về pháp môn Dược Sư, kéo dài nhiều năm với sự tham gia của chư vị Đại đức, Geshe, Khenpo, các học giả cùng nhiều nhóm dịch thuật trong và ngoài nước. Để đảm bảo tính chính xác và sâu sắc, nhóm biên soạn đã đối chiếu công phu giữa các bản kinh Phạn, Hán, Tạng, đồng thời tham khảo nhiều bộ kinh luận quan trọng.

Đáng chú ý, ấn bản không chỉ dừng lại ở kinh văn mà còn cung cấp hệ thống chú giải chuyên sâu và các tư liệu học thuật giá trị về lịch sử truyền thừa. Riêng phần Đà-la-ni (thần chú) được chăm chút kỹ lưỡng qua việc đối chiếu các phiên bản Phạn – Hán, Phạn – Tạng và bổ sung phiên âm tiếng Phạn chuẩn hiện đại, giúp hành giả dễ dàng thực hành theo đúng tinh thần giáo pháp.

Về mặt mỹ thuật, cuốn sách là một tác phẩm nghệ thuật đích thực khi sở hữu bộ sưu tập hơn 20 bức tranh Thangka Tây Tạng. Những tác phẩm này được làm thủ công bởi các nghệ nhân danh tiếng, không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn truyền tải năng lượng tâm linh và tinh thần từ bi sâu sắc.

Hành trình 8 năm đầy tâm huyết và những giọt nước mắt

Tại sự kiện, chị Trần Thị Len (Nicole) - người Việt sống tại Đài Loan (Trung Quốc) và là thành viên chủ chốt của nhóm dịch thuật - đã có những chia sẻ đầy xúc động. Chị cho biết, đây là hành trình của cả một đội ngũ với vô vàn những thách thức. Có hôm, cả nhóm mất trọn một ngày chỉ để làm rõ ý nghĩa của một thuật ngữ. Những bài thần chú phải được kiểm tra, đối chiếu hàng trăm lần bởi sự sai lệch của một âm tiết cũng làm thay đổi toàn bộ ý nghĩa.

Dự án đã trải qua những giai đoạn cực kỳ gian nan, có lúc tưởng chừng phải từ bỏ, nhiều ngày làm việc xuyên đêm để hoàn thành. Đội ngũ ban đầu có 8 người, nhưng trước những áp lực và khó khăn kéo dài, nhiều người đã rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình chị kiên định bước tiếp.

Tâm huyết còn được thể hiện qua hình thức cuốn sách. Từ khâu gia công, ngoại hình đến thiết kế đều được thực hiện vô cùng tinh tế. Bỏ qua lời khuyên tiết kiệm chi phí của nhà in, nhóm thực hiện quyết tâm tạo ra một "pháp bảo" thật hoàn hảo, để bất cứ ai khi cầm trên tay cũng cảm nhận được sự nâng niu và thiêng liêng.

Chị Trần Thị Len chia sẻ tại lễ ra mắt sách.

Giữa bối cảnh xã hội phát triển và thời đại AI bùng nổ, con người dường như dễ dàng bị tổn thương hơn. Chị Trần Thị Len nhận định cuốn kinh không đơn thuần là văn bản cổ, mà giống như một pháp khí ánh sáng, một "phương thuốc" chữa lành cho những trái tim đang loạn nhịp vì áp lực.

"Câu nói 'Phú quý còn đáng sợ hơn cả bần hàn' trong lời đề của Kinh Dược Sư mang tính cảnh tỉnh sâu sắc cho con người đương đại. Rất nhiều doanh nhân lớn nhưng tâm trí bất an, nhiều cá nhân mất phương hướng hoặc mất kết nối ngay trong chính gia đình mình", chị Len chia sẻ.

Cuốn sách truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: Chúng ta không nhất thiết phải rời bỏ cuộc sống thế tục để tu hành. Bản kinh dạy cách sống giữa sự thành công và giàu có mà vẫn bảo vệ được ánh sáng nội tâm cùng lòng từ bi. Toàn bộ 44 đại nguyện của 7 vị Phật Dược Sư gắn liền với đời sống thực tế, như 44 phương thuốc giúp giải quyết các vấn đề về sức khỏe, sự nghiệp, giáo dục con cái và hài hòa các mối quan hệ.

Nhóm biên tập mong muốn bản kinh sẽ được lan tỏa rộng rãi, trở thành một "ngọn đèn soi sáng", một "con thuyền" giúp các doanh nhân, các gia đình và mỗi cá nhân vững vàng vượt qua giông bão cuộc đời, tìm lại được sự bình an, đủ đầy từ chính bên trong tâm hồn mình.