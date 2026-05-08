Trong nhịp sống hiện đại, khi mỗi thế hệ dường như đang sống trong những “ốc đảo riêng”, khoảng cách vô hình giữa ông bà, cha mẹ và con cái ngày càng hiện hữu. Sự mất kết nối không xảy ra bằng một biến cố lớn. Nó đến từ những điều rất nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chính từ thực tế đó, nhạc sĩ Dương Cầm vừa cho ra mắt chuỗi chương trình Phòng khách 3 thế hệ - nơi gắn kết tình thân thông qua sự kết hợp của âm nhạc – câu chuyện – kiến trúc.

Nhạc sĩ Dương Cầm.

Chuỗi live concert Phòng khách 3 thế hệ dự kiến thực hiện 8 đêm diễn, kéo dài từ tháng 6/2026 đến tháng 2/2027 với sự tham gia của các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ của nền âm nhạc Việt.

Giữ vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, Dương Cầm không chỉ sáng tạo về âm thanh mà trực tiếp thiết kế toàn bộ hành trình cảm xúc của chương trình. “Chúng tôi tìm kiếm những điểm chạm cảm xúc giữa các ca khúc để khi chúng gặp nhau, khán giả không thấy khác biệt mà quen thuộc theo một cách mới. Nghệ sĩ không chỉ hát bài của mình mà còn phải bước vào thế giới của một ca khúc khác, một thế hệ khác.

Chính ở đó, những khoảnh khắc chân thật xuất hiện. Nghệ thuật nói chung hay âm nhạc nói riêng không đơn thuần chỉ là giải trí mà nó còn có sứ mệnh mang đến cho con người khát khao được yêu thương, gắn kết. Đó là bản chất của nghệ thuật", Dương Cầm chia sẻ.

Nếu trước đây, các bản mash-up của Dương Cầm được thể hiện trong những sân khấu mang tính trình diễn lần này anh bước vào một không gian mới - nơi hội tụ âm nhạc của nhiều thế hệ, nhiều ký ức và nhiều trải nghiệm sống khác nhau.

Đêm diễn mở màn của Phòng khách 3 thế hệ vào ngày 14/6/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm quy tụ 4 nghệ sĩ với 4 màu sắc riêng: nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca sĩ - nhạc sĩ Vũ Thanh Vân.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Khán giả sẽ không chỉ nghe những giọng ca mình yêu thích mà còn chứng kiến cách một ca khúc của Đức Huy có thể gặp gỡ một màu sắc âm nhạc của thế hệ trẻ như Bùi Công Nam hay Vũ Thanh Vân để từ đó tạo nên những kết nối cảm xúc bất ngờ nhưng rất tự nhiên và xúc động.

Sự trở lại của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với nội lực và chiều sâu cảm xúc sẽ trở thành một “cầu nối” đặc biệt giữa các thế hệ, nơi kỹ thuật, trải nghiệm và xúc cảm giao thoa.

Trước câu hỏi của phóng viên VietNamNet: Nhạc sĩ Dương Cầm sẽ giải bài toán ra sao khi mỗi số mời một nghệ sĩ lớn tuổi - khi mà khả năng hát live của họ có thể sẽ không còn ổn định như thời trẻ?

Dương Cầm chia sẻ: "Việc chọn nghệ sĩ đến với chương trình với tôi là sự đắn đo lớn. Tôi muốn các nghệ sĩ gạo cội đến với chương trình vì họ đáng trân trọng và còn lâu nữa chúng ta có thế hệ nghệ sĩ như vậy. Họ đã ở ranh giới tuổi nghề cũng như tuổi đời nên tôi muốn lưu giữ những lời ca đó như món quà lưu niệm cho thế hệ sau. Tuy nhiên, tôi phải lựa chọn những giọng ca còn có thể hát và trò chuyện được với khán giả.

Chương trình này 100% hát live, không có hát nhép. Đó là sự tối kỵ trên sân khấu. Khán giả bỏ thời gian và tiền đến với chương trình phải nhận được món quà xứng đáng. Tôi cam kết như vậy".

