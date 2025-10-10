Ngày 17/9, phiên toà sơ thẩm vụ tranh chấp ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây diễn ra tại Tòa án Nhân dân Hà Nội. Kết quả, toà phán quyết nữ diễn viên được quyền nuôi 2 con.

Lan Phương và chồng cũ thời điểm tháng 6/2024. Ảnh: FBNV

Mới đây trên trang cá nhân, Lan Phương cho biết vừa nhận tin chồng cũ kháng cáo lên toà phúc thẩm. "Từ phiên sơ thẩm đến nay đã 22 ngày. Trong thời gian đó, tôi từng hỏi liệu anh ấy có định kháng cáo không và không nhận được một câu trả lời nào.

Trước mắt lại là một chặng đường dài: những đêm không ngủ để thu thập bằng chứng, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi trong chính mình để hôm sau lại mạnh mẽ chăm sóc các con và làm công việc yêu thích.

Dù cố không nghĩ đến, cơ thể vẫn sẽ căng ra vì lo âu. Các con vẫn bị đặt vào giữa và đó là điều khiến tôi day dứt nhất. Nhưng không sao, tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình".

Diễn viên Lan Phương và 2 con.

Trước đó, Lan Phương gây bất ngờ khi thông báo ly thân chồng Tây và đã nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ cuối tháng 5/2025 khi con gái thứ 2 mới được 14 tháng tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ từng trải qua thời gian trầm cảm nặng.

Gác lại chuyện cá nhân, Lan Phương vừa trở lại màn ảnh với vai diễn nhỏ trong phim chiếu rạp Tử chiến trên không và vai Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng trên VTV3 đóng cùng Doãn Quốc Đam, Phương Oanh.