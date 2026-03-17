Ngày 17/3, bệnh xá đảo Song Tử Tây, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận, cấp cứu ngư dân T.C.T (43 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ đưa bệnh nhân vào bệnh xá đảo cấp cứu.

Ông T. là thợ lặn trên tàu cá do ông L.H. làm thuyền trưởng. Hôm 16/3, tàu đánh bắt hải sản cách đảo Đá Thị khoảng ba hải lý về hướng Nam. Ông T. lặn 6 lần ở độ sâu 30-35m. Đến lần thứ 6, ngư dân này cảm thấy mệt, tức ngực, khó thở và yếu hai chi dưới. Phát hiện sự việc, bạn thuyền đi cùng liền hỗ trợ, giúp ông T. tái tăng áp tại chỗ ở độ sâu 18m trong hai tiếng nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây trưa 17/3.

Các bác sĩ chăm sóc y tế cho bệnh nhân.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ trên đảo, ông T. bị giảm áp cấp tính mức độ nặng, tổn thương thần kinh gây hạ liệt, liệt ruột, bí tiểu do lặn sâu.

Sau khi hội chẩn với Viện Y học Hải quân, bệnh xá đảo Song Tử Tây điều trị tái tăng áp theo phác đồ 6 cho bệnh nhân. Các bác sĩ tiến hành truyền dịch, cho ông T. thở oxy, đặt sonde tiểu, sonde dạ dày và dùng các loại thuốc hỗ trợ, giảm đau, theo dõi toàn trạng. Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi y tế.