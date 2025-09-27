Bệnh nhân được các bác sĩ đưa vào Bệnh xá ở đặc khu Trường Sa. Ảnh: N.X

Ngư dân 33 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, đang trên tàu cá đánh bắt hải sản ở vùng biển đặc khu Trường Sa thì bất ngờ ngã đập vào thân tàu. Tối 26/9, người bệnh lập tức được đưa vào Bệnh xá đảo Đá Tây A trong tình trạng rối loạn cảm giác toàn thân, khó thở, nguy cơ liệt tứ chi.

Sau đó, anh được chuyển sang Bệnh xá đảo Trường Sa. Qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương cột sống, tủy sống cổ, dập tủy cổ ngang C4-C5, phù tủy cổ do tai nạn sinh hoạt, viêm gan B… và nguy cơ liệt tứ chi.

Bác sĩ kiểm tra, chăm sóc y tế cho ngư dân. Ảnh: N.X

Bác sĩ của Bệnh xã đảo Trường Sa đã điều trị tích cực, tránh cho bệnh nhân biến chứng nặng. Trong đó, bác sĩ đã triển khai phác đồ điều trị chuyên sâu như truyền dịch, chống viêm, chống phù tủy, kháng sinh, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn và theo dõi sát diễn biến thần kinh, hô hấp, yếu liệt tứ chi.