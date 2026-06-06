Các đại biểu dự Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026.

Phát biểu khai hội, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội, cho biết, Lễ hội diễn ra trong bối cảnh là năm đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và sau một năm triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam”.

Theo ông Lê Văn Phước, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam giữ một vai trò quan trọng, trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân An Giang, chứa đựng những giá trị lịch sử - văn hóa đặc trưng trong dòng chảy văn hóa Nam Bộ.

Bản sắc văn hóa trong Lễ hội được cộng đồng duy trì, thực hành, trao truyền, từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Tổ chức, đánh trống khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026.

Ông Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO ghi danh đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang trong việc tiếp tục thực hiện cam kết Chương trình hành động quốc gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

“Thông qua Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026, tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển”, ông Lê Văn Phước bày tỏ.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam giữ một vai trò quan trọng, trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân An Giang.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được tổ chức hằng năm, từ ngày 22 đến 27/4 âm lịch, thu hút hàng triệu lượt người dân và du khách về tham quan, chiêm bái.

Để nâng cao hiệu quả quảng bá, tỉnh An Giang đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đưa hình ảnh, thông tin về lễ hội lên nhiều nền tảng truyền thông hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị di sản đến đông đảo công chúng.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phần lễ năm nay tiếp tục được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, bảo tồn nguyên vẹn vẻ đẹp của lễ hội đã tồn tại hơn một thế kỷ gắn với vùng đất Vĩnh Tế - núi Sam.

Trong đó có các nghi lễ quan trọng gồm lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam gắn với lễ hội đường phố; lễ tắm Bà; lễ thỉnh sắc thần; lễ túc yết và xây chầu; lễ chánh tế; lễ hồi sắc.

Ngoài ra, phần hội cũng được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú nhằm phục vụ người dân và du khách.

Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ khai hội.

Điểm nhấn nổi bật là 3 đêm biểu diễn văn nghệ liên tục với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ TPHCM. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của lễ hội.

Địa phương còn tổ chức 26 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các mặt hàng đặc trưng của tỉnh, kết hợp không gian ẩm thực phong phú phục vụ du khách.