Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền những chia sẻ gây tranh cãi về việc sử dụng nước tiểu như một “liệu pháp tự nhiên” để chăm sóc sức khỏe. Một số người cho rằng việc dùng nước tiểu để tắm, kỳ cọ hay massage mỗi ngày có thể làm sạch da, giãn cơ, giảm đau nhức, thậm chí “tốt hơn cả sữa tắm”.

Tài khoản mạng xã hội tên Đ.T cho biết bản thân thường xuyên dùng nước tiểu để rửa mặt, rửa mắt sau khi đi ngoài đường bụi bặm, với niềm tin đây là dung dịch “vô trùng, có khả năng sát khuẩn tự nhiên”. Bất chấp nhiều ý kiến phản đối, người này vẫn khẳng định cảm thấy khỏe hơn và cho rằng sau 10 năm áp dụng phương pháp này, sức khỏe không bị ảnh hưởng.

Tài khoản P.Q “chữa lành” còn lan truyền lời khuyên dùng nước tiểu pha muối loãng hoặc xoa lên lưng để giảm nguy cơ khi bị đột quỵ - một quan điểm khiến giới chuyên môn đặc biệt lo ngại.

Trước những thông tin này, nhiều bác sĩ bày tỏ sự sửng sốt, thậm chí gọi đây là những quan niệm “đáng báo động” khi các phương pháp thiếu cơ sở khoa học vẫn được lan truyền và tin tưởng trong bối cảnh hiện nay.

Bác sĩ cảnh báo nóng

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, đây là trào lưu nguy hiểm và chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào chứng minh việc sử dụng nước tiểu (niệu liệu pháp) có thể chữa bệnh hay mang lại lợi ích sức khỏe.

Mạng xã hội lan truyền những chia sẻ nguy hiểm về chữa bệnh bằng nước tiểu. Ảnh chụp màn hình.

Thực tế, nước tiểu được tạo ra từ quá trình lọc của thận, trong đó khoảng 95% là nước, phần còn lại gồm urê, muối, creatinin, chất điện giải và nhiều sản phẩm chuyển hóa mà cơ thể cần đào thải. Một số người viện dẫn việc urê có trong mỹ phẩm để cho rằng nước tiểu có thể dưỡng da. Tuy nhiên, urê trong mỹ phẩm là dạng tổng hợp tinh khiết, được kiểm soát nghiêm ngặt về nồng độ và tạp chất.

Việc tái sử dụng nước tiểu bằng cách uống hoặc bôi lên da không những không có lợi mà còn đi ngược lại cơ chế sinh lý tự nhiên của hệ bài tiết. Đáng chú ý, nước tiểu sau khi thải ra ngoài rất nhanh bị vi khuẩn phân hủy, tạo thành amoniac - một chất có tính ăn mòn, có thể gây kích ứng da và niêm mạc nếu tiếp xúc thường xuyên hoặc ở nồng độ cao. Do đó, việc dùng nước tiểu để massage hay làm sạch da không giúp da khỏe hơn mà còn có nguy cơ phá vỡ lớp màng bảo vệ tự nhiên, gây viêm da, kích ứng và tăng nhạy cảm với ánh nắng.

Không chỉ dừng ở đó, nước tiểu còn có thể mang theo dấu vết thuốc hoặc độc chất nếu người sử dụng đang điều trị bệnh. Việc uống lại nước tiểu trong trường hợp này đồng nghĩa với việc đưa trở lại cơ thể những chất mà gan và thận đã cố gắng đào thải, làm tăng gánh nặng cho các cơ quan này và thậm chí ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Quan niệm “nước tiểu vô trùng” đã không còn đúng với khoa học hiện đại. Nhiều nghiên cứu cho thấy nước tiểu vẫn có thể chứa vi khuẩn như Escherichia coli, Staphylococcus aureus hay Streptococcus.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - Hội Bệnh lý mạch máu Việt Nam khẳng định những trào lưu như uống nước tiểu, nhỏ chanh vào mắt, hay tự ý áp dụng các mẹo chữa bệnh lan truyền trên mạng xã hội đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc thiếu kiến thức y khoa có thể khiến người dân dễ tin vào thông tin sai lệch, từ đó gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng cách.

Vì vậy, người dân cần thận trọng trước những phương pháp chăm sóc sức khỏe “kỳ lạ” chưa được kiểm chứng.

Khi có vấn đề sức khỏe, bệnh nhân nên tìm đến các cơ sở y tế uy tín và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên môn, không tự ý áp dụng hay thay đổi phương pháp điều trị dựa trên thông tin lan truyền trên mạng.

Thổi phồng chanh muối thành thuốc chữa bệnh, nhiều người đánh mất cơ hội sống Tin vào những lời truyền miệng trên mạng xã hội, nhiều người đã coi chanh như “thần dược” có thể chữa bách bệnh, sẵn sàng bỏ điều trị để làm theo. Tuy nhiên, không ít trường hợp phải trả giá đắt, thậm chí bằng cả tính mạng.

Thần thánh hóa chanh chữa bách bệnh, sự thật có trục lợi phía sau Những lời khẳng định về công dụng “chữa bách bệnh” của chanh đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía sau trào lưu này không chỉ là thông tin thiếu kiểm chứng mà còn là sự hưởng lợi từ sự cả tin.