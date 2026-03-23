Làng chài "chạy gió"

Nằm ở địa phận xã Phước Dinh, Khánh Hòa (trước đây thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), làng chài Sơn Hải sở hữu cảnh quan hoang sơ, ấn tượng với những đồi cát chạy dài tít tắp, mặt biển màu xanh ngọc bích, dãy núi trập trùng xa xa.

Ngôi làng chưa nổi danh trên bản đồ du lịch, không có những khu nghỉ, khách sạn cao cấp hay dịch vụ vui chơi nhộn nhịp, nhưng ai từng ghé ngang đều phải trầm trồ ngắm nhìn.

Làng chài nằm giữa biển xanh, đồi cát bao la và những dãy núi trập trùng. Ảnh: Tuyên Parafu

Anh Phạm Quang Tuyên (còn gọi là TuynHadi, sống ở Hà Nội) là một nhà sáng tạo nội dung du lịch, thường xuyên khám phá các làng chài ở Duyên hải Nam Trung bộ. Từng ghé nhiều làng chài đẹp như Phước Hải (TPHCM), Ninh Vân (Khánh Hòa), Nhơn Lý (Gia lai), Mũi Né (Lâm Đồng)... nhưng với riêng anh, làng chài Sơn Hải mang vẻ đẹp bình yên, gần gũi, nguyên bản hơn cả.

"Tôi không có kế hoạch tới làng chài Sơn Hải mà chỉ vô tình ghé qua. Thế nhưng ngôi làng này lại trở thành điểm đến ấn tượng nhất trong hành trình khám phá Khánh Hòa.

Trở về Hà Nội, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh những chiếc thuyền thúng đủ màu sắc neo đậu ven bờ, lũ trẻ chân trần vô tư chạy nhảy trên bờ cát trong chiều hoàng hôn... Nơi đây bình yên đến nỗi như tách rời khỏi thế giới hiện đại bên ngoài", anh Tuyên chia sẻ.

Con đường dẫn về phía làng chài. Ảnh: Tuyên Parafu

Làng chài nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 30km về phía Nam, nép mình ven quốc lộ DT701 - một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Theo ngư dân địa phương, tên gọi Sơn Hải thể hiện sự hòa quyện hài hòa giữa núi và biển.

Tuy nhiên, ngôi làng yên bình này còn được biết đến với cái tên khá lạ - “làng chạy gió”. Sở dĩ có tên gọi đó là vì nơi đây hằng năm phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt cùng những cơn gió biển, gió cát mạnh, quật vào nhà cửa và tài sản của người dân.

"Cuộc sống người dân nơi đây gắn liền với việc 'chạy' đua và thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Họ đều rất nồng hậu, vui vẻ", anh Tuyên chia sẻ.

Ngôi làng có khung cảnh đẹp, bình yên nhưng phải chống chọi thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Tuyên Parafu

Thời gian lý tưởng để đến với làng chài Sơn Hải là từ tháng 3 đến tháng 8, khi thời tiết nắng đẹp, biển lặng và không khí trong lành. Du khách có thể chiêm ngưỡng những đồi cát rộng lớn, đắm mình trong nước biển trong xanh, thưởng thức hải sản tươi rói, giá rẻ.

Một trong những lý do khiến Sơn Hải cuốn hút du khách yêu khám phá còn là cuộc sống bình dị của người dân địa phương. Du khách có thể xin phép ngư dân để theo họ lênh đênh trên các con thuyền đi câu hay đánh bắt cá.

Nhịp sống giản dị ở ngôi làng. Ảnh: Tuyên Parafu

Hiện ở làng chài chỉ có 1 số homestay nhỏ của người dân địa phương. Do đó, du khách nên tìm hiểu, đặt phòng sớm, nếu muốn lưu trú dài tại làng.

Sáng sớm, du khách có thể đi dạo bờ biển, tìm mua các loại hải sản tươi rói từ người dân như ốc bươu me, cá, mực... với giá cả phải chăng và mang về homestay nhờ chế biến. Ngoài ra, du khách có thể tới chợ địa phương thưởng thức các món bánh căn hải sản với giá "siêu rẻ" 10.000-15.000 đồng, bánh tráng mắm ruốc 5.000 đồng hay chè giá 10.000 đồng...

Những điểm đến ấn tượng gần làng chài

Theo anh Tuyên, du khách có thể kết hợp thăm thú làng chài Sơn Hải với nhiều điểm đến như biển Ninh Chữ, cung đường biển DT702, vịnh Vinh Hy, hang Rái, công viên đá Ninh Thuận, Vườn quốc gia Núi Chúa,…

Công viên đá Ninh Thuận còn có tên bãi đá Ninh Thuận, nằm sâu trong quần thể Vườn quốc gia Núi Chúa. Khu vực này được phát hiện vào khoảng năm 2013 và mới chính thức được khai thác du lịch từ năm 2022.

Tại công viên, các khối đá được hình thành tự nhiên, đủ kích thước, xếp chồng lên nhau, qua hàng triệu năm bị bào mòn, tạo thành những hình thù dễ liên tưởng đến chim, cá mập, voi, khỉ, rắn, bình trà, ghế ngồi. Những mỏm đá hướng ra phía biển là địa điểm check-in của người yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên.

DT701 - một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: Tuyên Parafu

Nằm ở phía nam vịnh Vĩnh Hy, dưới chân Vườn quốc gia Núi Chúa, hang Rái mê hoặc du khách bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và địa hình thác nước đổ trên biển độc đáo. Hang Rái cấu tạo bằng đá san hô cổ, nằm sát mép biển, với phần san hô nổi trên mặt nước như một phiến đá khổng lồ.

Đến hang Rái, khách du lịch có thể trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi thú vị như bơi lội, lặn biển ngắm san hô hay leo núi Chúa… Vé vào khu vực này là 50.000 đồng/người.

Khánh Hòa sở hữu những khu vực biển hoang sơ, rất đẹp để du khách khám phá. Ảnh: Tuyên Parafu