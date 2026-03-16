Những ngày đầu tháng 3, cặp vợ chồng đặt chân tới Mông Cổ, rong ruổi trên khắp các thảo nguyên rộng lớn. Đây là quốc gia thứ 14 họ đặt chân đến trong chuyến đi.

Chuẩn bị 7 năm cho "chuyến đi trong mơ"

Vợ chồng anh Kiên, chị Ngọc kết hôn năm 2024, sau 12 năm quen nhau. Ngoài thời gian làm việc bận rộn, cặp đôi rất thích đi du lịch, khám phá thiên nhiên. Mỗi năm, họ thường dành ngày nghỉ phép để đi chơi xa 1-2 chuyến, nạp lại năng lượng.

"Năm 2018, chúng tôi đã có kế hoạch sẽ đi du lịch đường bộ để ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Từ đó đến năm 2025, chúng tôi đều đặn tiết kiệm, chuẩn bị lịch trình, sức khỏe và chi phí cho chuyến đi", chị Ngọc kể.

Cặp đôi chọn du lịch đường bộ, chủ yếu đi các phương tiện công cộng là bởi anh Kiên… sợ đi máy bay.

"Trong một chuyến đi Nhật Bản bằng máy bay, chồng tôi gặp cơn bão lớn ở Hong Kong (Trung Quốc). Tình huống bất ngờ và nguy hiểm này khiến anh lo lắng, hạn chế các chuyến bay dài", chị Ngọc kể.

Cặp đôi đón năm mới ở Van - một vùng đất cổ tích nằm ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng với hồ Van lớn nhất nước, pháo đài cổ xưa, văn hóa đặc sắc

Giữa năm 2025, họ xin nghỉ việc, lên đường du lịch dù chưa đạt số tiền tiết kiệm đề ra.

"Chúng tôi tự nhủ đi tới đâu hay tới đó, hết tiền thì trở về. Nếu cứ chờ đợi đủ điều kiện thì không biết khi nào chúng tôi mới có thể khám phá thế giới", chị Ngọc nói.

Trong thời gian dài, vợ chồng chị Ngọc quan tâm rèn luyện sức khỏe. Họ ăn uống đầy đủ chất, khoa học, ngủ đủ giấc, luyện đi bộ đường dài. Gần thời gian khởi hành, họ tăng mức độ tập luyện, học thêm boxing để tự vệ khi cần thiết.

Họ lên kế hoạch chi tiết về cung đường, tìm hiểu kỹ thủ tục, chi phí visa từng quốc gia, điều kiện xuất - nhập cảnh các cửa khẩu, các vấn đề cơ bản về phương tiện di chuyển, sim điện thoại, tiền tệ, ngôn ngữ và văn hóa.

Tháng 7/2025, cặp đôi đặt chân tới Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên họ tới quốc gia láng giềng này. "Dù không biết tiếng Trung nhưng chúng tôi vẫn có hành trình thuận lợi nhờ các ứng dụng dịch trên internet. Người dân địa phương thân thiện, nhiệt tình khiến chúng tôi dễ thích nghi hơn", chị Ngọc cho hay.

Vợ chồng chị Ngọc tại hồ Ngũ Sắc ở Á Đinh

Nơi họ ấn tượng nhất tại Trung Quốc là Á Đinh - "thiên đường hạ giới" với những hồ nước đẹp khó tả bằng lời như Trân Châu, hồ Sữa, hồ Ngũ Sắc. Cặp đôi trekking qua cung đường núi cao hơn 4.000m để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp vùng đất.

Vẻ đẹp khu bảo tồn thiên nhiên Á Đinh và núi Tứ Cô Nương qua khung hình của cặp đôi

"Điểm trừ duy nhất của du lịch Trung Quốc là nhà vệ sinh công cộng rất hạn chế", nữ du khách cho hay.

Những trải nghiệm khó quên

Trong 6 tháng đầu tiên, vợ chồng chị Ngọc đã qua 10 quốc gia, từ Trung Quốc, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi họ ở lâu nhất là Iran (43 ngày), nơi ngắn nhất Turkmenistan (4 ngày).

Cặp đôi cho biết, họ dừng lại ở Iran lâu nhất vì quốc gia này có quá nhiều cảnh đẹp đặc biệt. Họ đắm chìm trong khung cảnh của đảo Hormuz - đảo cầu vồng nằm ở vịnh Ba Tư. Địa chất trên đảo rất độc đáo, các lớp đất đá được tạo thành bởi muối và khoáng chất, tạo ra hoa văn tự nhiên và các kiến tạo lạ lùng đủ màu sắc đỏ, cam, vàng, trắng, tím, xanh…

Họ thường thuê xe đạp, đi vòng quanh đảo ngắm hoàng hôn, đón gió biển, gặp gỡ người dân hiếu khách, tận hưởng nhịp sống bình yên. Những ngày đẹp trời, họ đi vào hang động, khám phá những thung lũng hình thù kỳ lạ.

Vẻ đẹp kỳ ảo, độc đáo của Iran khiến vợ chồng anh Kiên, chị Ngọc bị thu hút

Hành trình 9 tháng chu du không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng cặp đôi cho biết, họ đón nhận mọi tình huống phát sinh bằng tinh thần lạc quan.

Theo chị Ngọc, giây phút hồi hộp nhất là thời gian nhập cảnh vào Afghanistan từ Pakistan qua cửa khẩu Torkham. Đây được xem là cửa khẩu nguy hiểm bậc nhất trên thế giới. Khi tới nơi, họ được mời vào phòng riêng để kiểm tra điện thoại và hỏi thông tin. Cửa sổ căn phòng vẫn còn dấu rõ ràng của rất nhiều vết đạn bắn. Cặp đôi "nín thở" chờ đợi.

"Thật may, khác với chúng tôi tưởng tượng, lực lượng chức năng ở đây lịch sự và kiểm tra nhanh chóng. Chúng tôi chính thức được vào Afghanistan, một đất nước mà có nằm mơ chúng tôi cũng không nghĩ có thể khám phá", chị Ngọc kể.

Rời cửa khẩu chỉ vài chục km, họ bắt đầu bị cuốn theo khung cảnh làng mạc thô sơ trước mắt. "Những cung đường chủ yếu là cây cỏ khô cằn, bụi đường mờ mịt, có nơi hỗn loạn, có nơi bình dị nhưng mang tới cảm giác khác lạ", họ chia sẻ.

Cặp đôi gặp gỡ những người dân thân thiện ở Afghanistan

"Ở Afghanistan, có lúc chúng tôi di chuyển 17-18 tiếng mới đến địa điểm mới. Chặng đường là vô vàn ổ gà, ổ voi, đất cát bay tứ tung cả vào xe. Thậm chí, giữa đường chiếc xe hỏng phanh đột ngột", chị Ngọc kể.

Hành trình bị ảnh hưởng nhưng thay vì sốt ruột, cặp đôi tranh thủ thời gian chờ đợi để trò chuyện với lũ trẻ địa phương. Chúng tò mò với chiếc máy ảnh của họ, ríu rít hỏi những câu ngây ngô, khiến 2 du khách Việt bật cười.

Những bạn nhỏ cặp đôi tình cờ gặp trên đường

Cặp đôi ở Afghanistan 14 ngày để trải nghiệm quốc gia này

Chặng đường "khổ" nhất trong hành trình là khi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Tbilisi, Georgia. Vợ chồng chị Ngọc đổi đến 7 chặng xe, rong ruổi từ 9h đến hơn 20h mới đặt chân tới khách sạn.

"Nỗi ám ảnh" tiếp theo là chuyến tàu kéo dài 4 ngày 4 đêm đi dọc nước Nga, từ Moscow đến Irkutsk. Hành trình dài nhưng đoàn tàu đã cũ, rung lắc khủng khiếp khiến họ gần như không thể ngủ. "Bù lại khung cảnh mùa đông nước Nga bên ngoài cửa sổ đẹp như truyện cổ tích", chị nói.

Theo kế hoạch, hai vợ chồng chỉ đi 6 tháng. Tuy nhiên, vì khoản tiền tiết kiệm vẫn còn nên họ quyết định sẽ kéo dài hành trình khám phá, tới Georgia, Armenia, Nga và Mông Cổ.

Sau 9 tháng rong ruổi 14 quốc gia, cặp đôi như thấy một phiên bản khác của chính mình, sẵn sàng ứng biến với bất cứ tình huống nào xảy đến.