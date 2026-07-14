1. Ngôi làng nào ở Hà Nội từng được gọi là "làng biệt thự Tây", có nghề may âu phục nổi tiếng xứ Kinh kỳ?
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Làng Đông Ngạc
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Làng Cựu nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 40km về phía Nam, thuộc xã Chuyên Mỹ (trước đây là xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên).
Các cụ cao niên trong làng kể lại, năm 1921, làng xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, thiêu rụi gần như toàn bộ nhà cửa. Người làng Cựu phải tỏa đi các địa phương lân cận để mưu sinh. Một số người may mắn lên Hà Nội, xin được vào làm thuê cho các chủ hiệu may âu phục người Pháp.
Vừa làm thuê, vừa học nghề, sau vài năm, các cụ không những mở được cửa hiệu riêng, mà còn mở rộng sang kinh doanh các sản phẩm và nguyên liệu may mặc.
Cũng có giả thuyết cho rằng, vào những năm 1930, một người con làng Cựu sang Pháp, học được nghề may âu phục. Về nước, người này mở cửa hàng ở trung tâm Hà Nội rồi dạy nghề cho con cháu trong họ, trong làng.
Những năm 1930-1940, người làng phất lên như "diều gặp gió". Các thương gia thuê thiết kế, thuê thợ từ Hà Nội về xây dựng lên những ngôi nhà kiên cố, có kiến trúc giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt - Pháp ở làng Cựu.
2. Ngôi làng nào ở Hà Nội được mệnh danh "làng tiến sĩ", có nhiều tiến sĩ nhất xứ Kinh kỳ?
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Làng Đường Lâm
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Làng Đông Ngạc (nay thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội) có tên Nôm là Kẻ Vẽ.
Ông Lê Văn Đôn, Trưởng Ban quản lý di tích đình Vẽ (phường Đông Ngạc), cho biết: "Đông Ngạc từ lâu được gọi là làng tiến sĩ bởi trong lịch sử, làng có số người đỗ tiến sĩ nhiều nhất Hà Nội, đứng thứ ba cả nước, chỉ sau làng Mộ Trạch (Hải Dương, nay thuộc TP Hải Phòng) và làng Kim Đôi (Bắc Ninh).
Theo văn bia hiện còn lưu giữ tại đình, Đông Ngạc có 22 vị tiến sĩ, chưa kể nhiều thám hoa, bảng nhãn và cử nhân qua các triều đại".
3. Ngôi làng Hà Nội nào là "đất hai vua"?
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Làng Đường Lâm
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- Làng Bát Tràng0%
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Làng cổ Đường Lâm là điểm đến nổi tiếng nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 45km. Đây được gọi là "đất hai vua" vì là quê hương của hai vị vua Ngô Quyền và Phùng Hưng.
Đường Lâm là ngôi làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Nơi đây vẫn bảo tồn gần như nguyên vẹn không gian làng Việt truyền thống với cổng làng, đình, chùa, giếng cổ, những ngôi nhà đá ong hàng trăm năm tuổi cùng nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Ngành Du lịch Hà Nội đặt mục tiêu đưa Làng cổ Đường Lâm trở thành "Làng du lịch tốt nhất thế giới" (Best Tourism Village) trước năm 2030.
4. Ngôi làng nào ở Hà Nội không gọi người sinh ra mình là "bố"?
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Làng Cự Đà
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Làng Triều Khúc (nay là tổ dân phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội) có một tục lệ truyền qua nhiều thế hệ. Bà con ở đây gọi người sinh ra mình là cha, là ba, là thầy nhưng không gọi "bố" vì như vậy là phạm lệ làng.
Lí do là bởi, tại làng có một vị anh hùng được nhân dân tôn xưng là Bố Cái Đại Vương - Phùng Hưng. Vì vậy, người dân kiêng gọi cha mình là bố để tỏ lòng tôn kính với ngài Thành hoàng làng Bố Cái Đại Vương, tránh phạm húy.
Ngay cả trong giao tiếp, người dân cũng thường đọc chệch chữ "bố" thành "bác", "hưng" thành "hương".
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