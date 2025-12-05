Khám phá bức tranh “Tinh hoa làng nghề Việt” rực rỡ sắc màu

Tháng 10/2025, Sở Du lịch Hà Nội giới thiệu 3 sản phẩm du lịch mới với chủ đề "Tinh hoa hội tụ", bao gồm: “Con đường Di sản Nam Thăng Long – Tinh hoa làng nghề Việt”; “Con đường đạo học” và “Sắc hoa Tường Phiêu”. Trong đó, tuyến du lịch "Con đường Di sản Nam Thăng Long - Tinh hoa làng nghề Việt" kết nối 4 xã Đại Thanh, Hồng Vân, Ngọc Hồi và Chuyên Mỹ. Hành trình này đưa du khách khám phá những làng nghề trăm tuổi, được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Du khách có thể chiêm ngưỡng sơn mài tinh xảo ở làng Hạ Thái, đắm mình trong không gian Á - Âu độc đáo của làng Cựu, tìm hiểu nghề may comple truyền thống, thưởng thức rượu hoa cúc chi tiến vua tại làng Ngâu hay cảm nhận nét tín ngưỡng dân gian đặc sắc tại làng Phúc Am. Mỗi điểm đến là một câu chuyện về sự giao thoa giữa văn hóa và sáng tạo, hợp thành bức tranh “Tinh hoa làng nghề Việt” rực rỡ sắc màu.

Làng Cựu mang vẻ đẹp hoài cổ, bình yên với những ngôi nhà trăm năm có kiến trúc độc đáo. Ảnh: Huy Nguyễn

Hiện nay, xã Chuyên Mỹ đang phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hà Nội nâng cao chất lượng điểm đến du lịch làng Cựu, đồng thời kết nối với các đơn vị lữ hành để thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế tới làng Cựu nói riêng và xã Chuyên Mỹ nói chung.

Cổng làng Cựu có kiến trúc cầu kỳ, bề thế, có tầng, có mái và có cả lối lên xuống, được xây theo lối “quyển thư”, tựa như một cuốn sách khổng lồ đang mở ra đón khách. Ảnh: Huy Nguyễn

Xã Chuyên Mỹ nằm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 40km. Đây là nơi bảo tồn nhiều giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu, trong đó nổi bật là đình Tư Can, đình Giẽ Hạ - những công trình kiến trúc được xây dựng từ thời Lê và đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Đền thờ tổ nghề khảm trai cũng là di tích cấp Quốc gia, ghi dấu sự tri ân và tôn vinh những người có công sáng lập, giữ gìn và phát triển nghề khảm trai truyền thống của vùng đất Chuyên Mỹ.

Làng Cựu ngày nay được ví như "bảo tàng sống" thu hút du khách yêu thích kiến trúc, nhiếp ảnh và lịch sử tìm đến khám phá. Ngôi làng Cựu không chỉ có cây đa - giếng nước - sân đình, những ngôi nhà mái chảy truyền thống với cổng gỗ, cột lim, cửa bức bàn, sân lát gạch đất nung, mà còn có những biệt thự cổ 2-3 tầng, mang nét kiến trúc Pháp đặc trưng. Những công trình này là minh chứng cho một thời giàu có, sung túc của ngôi làng nhờ nghề may âu phục nổi tiếng đất Hà thành.

Ngoài thăm làng Cựu bình yên, hoài cổ, du khách còn có thể khám phá 3 làng nghề truyền thống được thành phố công nhận, gồm: may Vân Từ, khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ, giày da Phú Yên.

May Vân Từ được biết đến là nơi có nghề may comple, veston vang danh suốt trăm năm. Trải qua bao thăng trầm, nghề may ở đây vẫn được gìn giữ và phát triển với khoảng 1.000 cơ sở sản xuất, bán hàng. Nhiều sản phẩm của làng may Vân Từ được ưa chuộng trên thị trường, xuất khẩu ra nước ngoài.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn làng nghề văn hóa truyền thống

Ông Đào Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH may mặc Hùng Luyến cho biết: “Ngoài sản xuất, kinh doanh, chúng tôi sẵn sàng đổi mới để cùng địa phương phát triển du khách. Du khách có thể tới tham quan các điểm đến văn hóa, lịch sử rồi ghé vào các cửa hàng xem quy trình sản xuất âu phục, chọn mẫu, đặt may đo”.

Ông Đào Ngọc Hùng đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề may. Ảnh: Huy Nguyễn

Để hỗ trợ các làng nghề, xã Chuyên Mỹ đã thành lập sàn thương mại điện tử, tổ chức các đợt tập huấn bán hàng online, livestream và khai thác các nền tảng mạng xã hội, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng.

Nếu yếu thích nghệ thuật khảm trai tinh xảo và mua những món quà tặng đẹp mắt, du khách có thể qua làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ. Trong làng còn rất nhiều gia đình nghệ nhân theo nghề, sẵn lòng đón du khách ghé thăm quan sát các công đoạn thực hiện sản phẩm khảm trai sơn mài.

Cổng làng Chuôn Ngọ - điểm du lịch làng nghề cổ truyền khảm trai. Ảnh: Huy Nguyễn

Xã Chuyên Mỹ đã cải tạo khuôn viên trường tiểu học cũ thành trung tâm tham quan, giới thiệu sản phẩm làng nghề rộng 12.000m², phục vụ du khách mua sắm. Đây cũng là mô hình trung tâm thiết kế sáng tạo, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp xã được thành phố công nhận; đồng thời tập trung kết hợp bảo tồn làng nghề với phát triển du lịch, nhằm gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Trung tâm trưng bày sản phẩm của làng nghề. Ảnh: Huy Nguyễn

Linh Trang