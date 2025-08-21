Từ đêm 20 đến ngày 21/8, tại Lạng Sơn có mưa lớn khiến lượng nước đổ mạnh về các khe, suối. Một số xã bị ngập úng, sạt lở như xã Hữu Liên, Tân Thành và Tuấn Sơn.

Tại xã Hữu Liên nước dâng cao sau mưa lớn. Ảnh: D.Q

Đặc biệt, tại xã Hữu Liên có nơi ngập gần 2 mét, tỉnh lộ 243 bị chia cắt.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Minh Tiến - Phó chủ tịch UBND xã Hữu Liên cho biết trên địa bàn xã bị ngập cục bộ một số địa điểm như dốc Đèo Bụt, hố Con Voi ở thôn Tân Yên.

Tỉnh lộ 243 hướng đi Bắc Sơn bị ngập sâu. Ảnh: D.Q

Tại đây, có điểm ngập dài khoảng 250m, sâu khoảng từ 1,5 đến 1,7m. Ngoài ra, trên tỉnh lộ 243 hướng đi Bắc Sơn bị sạt lở khiến phương tiện và người dân không thể di chuyển.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi điểm ngập. Ảnh: D.Q

Nhiều nhà dân tại xã Hữu Liên bị cô lập. Ảnh: D.Q

Đáng nói, do mưa ngập, hơn 100 hộ dân tại thôn Lân Châu, xã Hữu Liên bị cô lập.

"Trước mắt, chúng tôi đặt biển cảnh báo và giăng dây hướng dẫn phương tiện, người dân không đi qua. Dùng thuyền vào hiện trường để hỗ trợ người dân bị cô lập. Về thời tiết hiện tại, trời vẫn đang mưa to, mực nước chưa có dấu hiệu giảm", ông Tiến thông tin.

Nước ngập chưa có dấu hiệu giảm tại các xã miền núi tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: D.Q

Tại Bắc Ninh:

Từ đêm 20 đến sáng 21/8, tại một số xã vùng cao như Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử... xảy ra mưa to đến rất to, nhiều khu vực bị ngập úng nghiêm trọng.

Nhiều xã ở Bắc Ninh bị ngập úng do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Kế.

Tại xã Tây Yên Tử, toàn bộ 16/16 ngầm tràn của 3 thôn bị ngập sâu, gây chia cắt cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Nước lũ tràn vào nhà dân tại thôn Thống Nhất và đang có dấu hiệu dâng lên.

Một điểm bị ngập bị ngập ở xã Tuấn Đạo.

Thông tin nhanh từ Ban chỉ huy PCTT - TKCN xã Sơn Động, đến 8 giờ sáng 21/8, một số ngầm tràn, đường giao thông trũng thấp của các thôn bị ngập gây chia cắt cục bộ như ngầm thôn Hắng, thôn Vá, thôn số 4, Thôn số 1, thôn Mặn, thôn Chao; ngầm Khe Đá thuộc thôn Đồng Tàn nước chảy siết đã gây đứt gẫy ngầm, đất đá bồi lấp xuống đường cản trở giao thông...

Tại thôn số 4, xã Sơn Động giao thông bị chia cắt do nước chảy mạnh. Ảnh: Nguyễn Kế.

Tại các xã Yên Định, Tuấn Đạo, Đại Sơn... mưa lớn khiến lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, đe dọa an toàn của các khu vực ven sông, suối và những nơi có nguy cơ sạt lở đất. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán các hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Giao thông tại thôn Nghẽo, xã Tuấn Đạo bị ách tắc do mưa lũ.

Hiện nay, các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và theo dõi sát diễn biến thời tiết. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Thái Nguyên

Mưa lớn khiến nước đầu nguồn sông Cầu dâng cao, tràn vào một số tuyến phố thuộc phường Đức Xuân và phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 21/8, tại khu vực các xã phía bắc của tỉnh Thái Nguyên có mưa to. Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương; xảy ra sạt lở trên các tuyến giao thông.

Khu vực trung tâm phường Bắc Kạn bị ngập sâu.

Các tuyến đường bị ngập nặng là Đội Kỳ, Kon Tum, khu vực quảng trường Bắc Kạn, Quốc lộ 3 đoạn qua phường Bắc Kạn… Nước sông Cầu dâng cao kéo theo nhiều bùn, đất, cây cối, rác thải.

Tại Phường Đức Xuân, một số điểm ngập úng nặng, nước đã tràn vào nhà dân, gây thiệt hại.

Mưa ngập khiến lớp bùn đất tràn vào nhà dân tại phường Đức Xuân.

Chính quyền địa phương các xã phía bắc của Thái Nguyên đang chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ; khẩn trương rà soát, kiểm tra các vị trí sạt lở và nguy cơ sạt lở để lên phương án di dời dân cư.

Các lực lượng tại chỗ cũng tiến hành giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả ngập úng cục bộ.