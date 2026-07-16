Chiều 16/7, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình tọa đàm "Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc" và chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch mới của tỉnh được lấy cảm hứng từ Fansipan, ruộng bậc thang.

Logo du lịch mới của tỉnh Lào Cai. Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Trong đó, phần biểu tượng của logo mô phỏng đỉnh Fansipan, các dải ruộng bậc thang uốn lượn, hoa văn thổ cẩm cách điệu thành hình ngôi sao ở trung tâm và đường nét dải mây bao quanh, tượng trưng cho thiên nhiên, văn hóa và con người Lào Cai.

Tỉnh cũng công bố 2 câu slogan song song: bản tiếng Việt "Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc" dùng cho thị trường nội địa, và bản tiếng Anh "Lao Cai - The Highland Escape" hướng tới khách quốc tế, nhấn mạnh trải nghiệm nghỉ dưỡng, chữa lành giữa thiên nhiên vùng cao.

Y Tý mùa lúa chín, một trong những điểm đến nổi tiếng của Lào Cai

Hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch bốn mùa

Tại chương trình tọa đàm "Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, cho biết sau khi hợp nhất, Lào Cai đang sở hữu không gian du lịch rộng lớn với nhiều điểm đến nổi tiếng như: Sa Pa, đỉnh Fansipan, Y Tý, Bắc Hà, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Suối Giàng và hồ Thác Bà. Cùng với đó, tỉnh cũng sở hữu hệ thống di sản văn hóa đặc sắc của hơn 30 dân tộc, trong đó có nhiều di sản được UNESCO ghi danh.

Chương trình toạ đàm Lào Cai - nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc

Năm 2025, tỉnh Lào Cai đón khoảng 10,5 triệu lượt khách. Sáu tháng đầu năm nay, địa phương đã phục vụ 6,75 triệu lượt khách, tăng hơn 35% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt trên 25.370 tỷ đồng.

Theo bà Hạnh, Lào Cai đang định vị lại chiến lược phát triển du lịch theo hướng bốn mùa, khai thác đồng bộ lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và hạ tầng để nâng sức cạnh tranh, thu hút thêm khách quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bà Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại chương trình toạ đàm

"Thay vì phát triển riêng lẻ từng điểm đến, Lào Cai sẽ xây dựng hệ sinh thái du lịch thống nhất, kết nối cảnh quan thiên nhiên với bản sắc văn hóa, đô thị với nông thôn. Lào Cai xác định sẽ hình thành các tuyến du lịch bốn mùa, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến của các đại biểu, công ty lữ hành cho rằng, sau hợp nhất, Lào Cai sở hữu hệ sinh thái du lịch hiếm có khi kết nối các điểm đến nổi tiếng như Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Suối Giàng và hồ Thác Bà.

Các ý kiến cũng đề xuất mở rộng thị trường khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN và châu Âu; phát triển du lịch xanh, nghỉ dưỡng cao cấp, trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch sinh thái.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế của vùng Tây Bắc, các chuyên gia về du lịch cho rằng, Lào Cai cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng số, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng quy hoạch và xây dựng cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.