Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phình Hồ xác nhận vụ việc xảy ra khoảng 7h cùng ngày tại thôn Tàng Linh. Thời điểm này, xe khách 29 chỗ chở theo 18 người đang di chuyển thì gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TĐ

​Tại hiện trường, chiếc xe lật ngửa và biến dạng nặng. Lực lượng chức năng xác định có ít nhất 5 người tử vong, nhiều người bị thương.

​Lãnh đạo địa phương cho biết khu vực xảy ra tai nạn có địa hình dốc kéo dài. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do xe mất phanh khi xuống dốc.