Gần đây, một cụ ông ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã đào được một củ khoai mỡ thu hút sự chú ý vì ngoại hình khác lạ.

Trong lúc làm việc, cụ ông đã giật mình khi nhìn thấy "vật thể lạ". Với hình dáng kỳ dị, nó khiến ông thoáng nghĩ rằng mình đã chạm phải một bộ phận cơ thể người. Chỉ đến khi quan sát kỹ, ông mới nhận ra đó là một củ khoai mỡ có hình thù hiếm gặp, MSN đưa tin 19/3.

Củ khoai có 5 "ngón tay" rõ rệt, trong đó "một ngón" ngắn hơn, trông giống ngón cái. Đặc biệt, phần đầu của các "ngón" còn có hình dạng giống móng tay, càng trông giống bàn tay thật. Mặt còn lại của củ khoai khá phẳng, tựa như lòng bàn tay.

Anh Hoàng, con rể của cụ ông, đăng tải video lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đông đảo người dân hiếu kỳ kéo đến tận nơi để tận mắt chiêm ngưỡng.

Nhiều người bày tỏ mong muốn sở hữu củ khoai đặc biệt. Theo chia sẻ từ gia đình, đã có người trả giá lên tới 8.000 NDT (hơn 30,6 triệu đồng). Tuy nhiên, cụ ông vẫn quyết định từ chối.

Theo các chuyên gia, hình dáng của củ khoai có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố môi trường như độ cứng của đất, sự cản trở của đá hoặc sự cạnh tranh không gian với các rễ cây khác trong quá trình phát triển.

Dù có hình thù đặc biệt, những củ khoai như vậy về cơ bản không khác biệt so với khoai thông thường về hương vị, thành phần dinh dưỡng hay giá trị sử dụng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên lo lắng hay suy diễn, bởi đây đơn thuần là kết quả tự nhiên trong quá trình sinh trưởng của cây trồng.