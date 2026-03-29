Năm 2023, ông A Phố quyết định phá bỏ rẫy sắn để chuyển sang trồng rau xứ lạnh

Nhiều năm về trước, gia đình ông A Phố cũng giống như bao hộ dân khác ở làng Kon Chênh, chỉ biết trông chờ vào cây sắn, cây lúa rẫy. Với diện tích 3 ha, nếu chỉ canh tác theo lối truyền thống, năm nào mưa thuận gió hòa thì đủ ăn, năm nào hạn hán hay rớt giá thì lại lâm vào cảnh túng quẫn.

Ông A Phố trăn trở, vùng đất Măng Đen có lợi thế tuyệt vời mà không nơi nào có được, đó là khí hậu ôn đới, đất đai màu mỡ. Vậy tại sao phải trồng những loại cây giá trị thấp, trong khi hoàn toàn có thể trồng những loại rau cao cấp mà thị trường đang cần.

Sau nhiều suy nghĩ, năm 2023, ông A Phố quyết định thực hiện một bước ngoặt lớn, phá bỏ rẫy sắn để chuyển sang trồng rau xứ lạnh. Ông tập trung vào các loại rau, củ, quả mà thị trường đang cần như: Cà rốt, củ cải, khoai tây, khoai lang, dâu tây và đương quy. Để nâng cao năng suất, chất lượng, ông chủ động tìm hiểu và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (thứ 3 từ trái sang) thăm vườn rau xứ lạnh của ông A Phố

Ông A Phố chia sẻ: "Tôi dành nhiều thời gian, cất công đi học hỏi các vườn trồng rau lớn ở trung tâm xã Măng Đen. Sau đó, tôi đầu tư thêm hệ thống tưới nước tiết kiệm, không chỉ chủ động nguồn nước mà còn giảm được công lao động, giúp cây luôn đủ độ ẩm, phát triển đồng đều. Đồng thời, sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật để đáp ứng tiêu chuẩn rau sạch theo nhu cầu của thị trường".

Chính nhờ sự chỉn chu và nhạy bén với việc áp dụng khoa học kỹ thuật, vườn rau, củ của ông A Phố không còn phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, luôn cho năng suất cao, sản phẩm đa dạng và được khách hàng ưa chuộng.

Ông cho biết, với 3 ha rau, củ xứ lạnh, mỗi năm ông có thể canh tác từ 2 - 3 vụ. Rau, củ trồng ra được các thương lái đến tận vườn thu mua. Lợi nhuận thu được từ mỗi vụ rau của đạt khoảng 300 triệu đồng, cao gấp hàng chục lần so với trồng sắn.

Khách du lịch tìm đến vườn của ông A Phố để trải nghiệm làm nông và tự tay hái những quả dâu tây chín mọng

Không dừng lại ở việc bán rau, củ thương phẩm, ông A Phố còn chủ động kết hợp vườn rau xứ lạnh với phát triển du lịch.

Làng Kon Chênh vốn còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của người Xơ Đăng – nhánh Mơ Nâm và người dân đang đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng, nay cộng thêm những vườn rau xanh mướt, công nghệ cao của ông A Phố đã tạo nên một sức hút mới.

Du khách đến với làng Kon Chênh, không chỉ để trải nghiệm văn hóa truyền thống, mà còn trải nghiệm làm nông dân, tự tay hái những cây rau sạch ngay tại vườn; check-in tại những luống rau được quy hoạch bài bản, đẹp mắt và mua nông sản sạch trực tiếp từ tay người sản xuất.

Mô hình này không chỉ giúp ông A Phố tăng thêm nguồn thu nhập mà còn là cách quảng bá thương hiệu nông sản địa phương hiệu quả nhất.

Già làng A Nất, làng Kon Chênh, xã Măng Đen cho biết: Làng có hơn 110 hộ dân, với hơn 360 nhân khẩu. Từ tấm gương của ông A Phố, nhiều hộ dân trong làng đã bắt đầu học tập theo, chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây rau, củ xứ lạnh. Ông cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con về kỹ thuật chăm sóc. Sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của ông A Phố đã và đang kéo theo sự thay đổi của cả một cộng đồng.

Những luống rau xanh mướt ở khu vườn của ông A Phố không chỉ mang lại giá trị vật chất cho chính bản thân ông, mà còn thắp lên niềm tin cho dân làng về một cuộc sống ấm no, trù phú trên chính mảnh đất quê hương.