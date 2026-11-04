Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua ứng dụng đầu tư tài chính LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Các đối tượng lập công ty “ma”, dụ người dân chuyển tiền rồi đổi sang tiền điện tử USDT để chuyển ra nước ngoài.

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú TP Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Rửa tiền”. Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng; riêng các bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Đối tượng Phan Tuấn Anh. Ảnh: CACC

Tạo vỏ bọc để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư

Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty “bình phong”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.

Sau khi nhận tiền, nhóm này tổ chức luân chuyển, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định với các đối tượng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh và Nguyễn Thị Kiều. Ảnh: CACC

Để thực hiện hành vi, Phan Tuấn Anh câu kết với Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh cùng một số người khác thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt.

Đáng chú ý, từ ngày 1/8 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua USDT và chuyển cho người nước ngoài.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, cơ quan điều tra triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt xác minh, đấu tranh với các đối tượng liên quan tại TP Đà Nẵng và TP Huế.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vai trò, hành vi của từng người trong đường dây. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm, giao nộp tài liệu, đồ vật liên quan.