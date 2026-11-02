Phó Đức Nam (Mr Pips) khai 99% nhà đầu tư trên các sàn giao dịch mà bị cáo tham gia mất tiền do thiếu kiến thức. Bị cáo cũng tiết lộ cơ chế chia hoa hồng từ tiền khách hàng nạp vào.

Sáng 2/11, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hơn 900 nhà đầu tư do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư.

Trả lời câu hỏi tại tòa, Phó Đức Nam khẳng định 99% nhà đầu tư trên các sàn giao dịch mà bị cáo tham gia đều mất tiền do thiếu kiến thức. Bị cáo cũng nói hàng nghìn nhân viên tư vấn dưới quyền không có bằng cấp, kiến thức.

Liên quan đến cơ chế phân chia hoa hồng trong hệ thống, Nam khai, tại phần lớn các sàn, khoản tiền khách hàng thua lỗ là nguồn lợi nhuận của sàn. Từ nguồn tiền này, hệ thống trích một phần để trả hoa hồng cho nhân viên.

Theo lời khai của bị cáo, bộ phận kinh doanh (sale) thường được hưởng khoảng 1-3% số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng từ 4-7% số tiền khách hàng nạp thêm. Trong khi đó, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức được chia từ 3-5% lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận hành.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Nam cho biết cơ chế hoa hồng đã tồn tại trước khi bị cáo tham gia hệ thống. Khi cần điều chỉnh tăng hoặc giảm tỷ lệ, bị cáo có thể trao đổi với Lê Khắc Ngọ và những người liên quan tại Việt Nam để đề xuất lên phía sàn xem xét. Việc điều chỉnh chỉ được thực hiện khi phía sàn đồng ý. Bị cáo cũng thừa nhận từng tham gia đề xuất thay đổi cơ chế hoa hồng.

Đáng chú ý, khi được luật sư hỏi về việc nhà đầu tư bị cháy tài khoản có phải điều kiện để các cấp trong hệ thống được nhận hoa hồng hay không, Phó Đức Nam giải thích, tiền hoa hồng được tính dựa trên số tiền khách hàng nạp vào, sau khi trừ đi số tiền đã rút.

Bị cáo thừa nhận, với cách tính này, nhân viên chăm sóc khách hàng thường cố gắng giữ tiền trong tài khoản, hạn chế việc nhà đầu tư rút tiền.

Mr Pips đề nghị làm rõ các giao dịch qua cổng thanh toán 9Pay

Cũng trong phần xét hỏi sáng 2/11, luật sư đặt câu hỏi về việc sử dụng cổng thanh toán 9Pay để trả lương và tiền thưởng cho nhân viên.

Phó Đức Nam xác nhận hệ thống từng sử dụng 9Pay để thực hiện các khoản chi trả này, bắt đầu từ khoảng năm 2020 hoặc 2021 và duy trì đến khi bị cáo bị bắt.

Nam khai đã nhiều lần gặp những người liên quan phía 9Pay, đồng thời cung cấp thông tin để cơ quan công an xác minh. Theo bị cáo, có những giao dịch với khối lượng lớn được thực hiện qua cổng thanh toán này.

“Tiền khách hàng nạp vào các sàn giao dịch có đi qua 9Pay, nhiều bị hại có thể xác nhận nội dung này”, Phó Đức Nam trình bày.

Bị cáo khẳng định, cả giao dịch nạp tiền của khách hàng vào sàn và giao dịch trả lương cho nhân viên đều từng được thực hiện qua 9Pay. Từ đó, Nam đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục xác minh, làm rõ các giao dịch liên quan đến cổng thanh toán này.

Trả lời câu hỏi của luật sư về việc tố cáo thêm một số cá nhân liên quan, Phó Đức Nam cho biết đã làm đơn tố cáo những người từng làm việc cùng bị cáo, cũng như một số người không trực tiếp làm cùng nhưng vẫn hoạt động tại các sàn giao dịch.

Theo Nam, khi bị cáo bị bắt ngày 30/10/2024, những sàn giao dịch này vẫn tiếp tục hoạt động.

Bị cáo cũng cho rằng có nhiều khách hàng tự mở tài khoản, tự thực hiện giao dịch và thua lỗ, không phụ thuộc vào nhân viên kinh doanh hay bộ phận chăm sóc khách hàng của hệ thống.