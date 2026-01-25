Trong cuộc trò chuyện gần đây với bạn thân Lương Tịnh Kỳ, Xa Thi Mạn hiếm hoi chia sẻ quan điểm cá nhân về hôn nhân, sinh con và việc đã chuẩn bị di chúc từ sớm. Nữ diễn viên cho biết phần lớn tài sản sẽ được để lại cho 3 người thân nhất trong gia đình.

Diễn viên Xa Thi Mạn.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc sinh con nếu gặp được người phù hợp ở thời điểm hiện tại, Xa Thi Mạn tỏ rõ sự bất ngờ và cho rằng khả năng này rất thấp. Nữ diễn viên cho biết yếu tố đầu tiên khiến cô đắn đo là thể lực. Theo cô, việc chăm sóc con cái đòi hỏi nhiều năng lượng, điều không còn dễ dàng khi tuổi tác tăng lên.

Bên cạnh đó, Xa Thi Mạn thừa nhận bản thân khó có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ với những phụ nữ vừa chăm lo tổ ấm, vừa thành công trong công việc và cho rằng mình không đủ khả năng làm tốt cả 2 cùng lúc. “Tôi chỉ có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho một việc”, nữ diễn viên chia sẻ.

Dù vậy, Xa Thi Mạn không phủ nhận cô vẫn khao khát sự ấm áp của gia đình. Nữ diễn viên cho biết những khoảnh khắc chứng kiến con cái của bạn bè quấn quýt bên mẹ luôn khiến cô xúc động. Tuy nhiên, ý nghĩ phải thức dậy từ sáng sớm mỗi ngày để lo toan việc học hành, sinh hoạt cho con khiến cô cảm thấy áp lực.

Trải qua nhiều biến cố gia đình trong những năm gần đây, Xa Thi Mạn ngày càng cảm nhận rõ sự mong manh của cuộc sống. Sở hữu khối tài sản ước tính hơn 200 triệu HKD (khoảng 670 tỷ đồng), nữ diễn viên cho biết đã sớm lập di chúc, dự định để lại phần lớn tài sản cho mẹ và 2 anh trai.

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hong Kong với sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ. Cô gia nhập TVB sau khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1997 và nhanh chóng khẳng định vị thế qua loạt tác phẩm đình đám như: Thâm cung nội chiến, Cung tâm kế, Pháp chứng tiên phong, Diên Hy công lược…

Xa Thi Mạn chiến thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" trong phim "Nữ hoàng tin tức 2" tại TVB Awards 2025.

Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, Xa Thi Mạn còn là gương mặt bảo chứng cho tỷ suất người xem, nhiều lần giành các giải thưởng lớn của TVB và được xem là “chị đại” thực lực của làng giải trí Hoa ngữ.

Xa Thi Mạn tại TVB Awards 2025: