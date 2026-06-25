Trong thế giới của những nhà điều hành, một chiếc laptop - máy tính xách tay từ lâu đã vượt ra khỏi định nghĩa của một công cụ soạn thảo thông thường. Đối với các CEO hiện đại, thiết bị nằm trên bàn làm việc vừa là một văn phòng di động, một trợ lý trí tuệ nhân tạo toàn năng, vừa là lá chắn bảo vệ khối tài sản dữ liệu của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của ExpertBook Ultra phiên bản flagship với mức giá 100 triệu đồng đang trở thành tâm điểm chú ý, góp phần trả lời câu hỏi: Giới quản lý cấp cao nhận lại được gì từ một khoản đầu tư lớn như vậy?

“Vũ khí” vô hình trên bàn đàm phán

Khi các quản lý cao cấp mở chiếc laptop trong một cuộc họp kín hay tại một hội nghị thượng đỉnh, thiết bị đó lập tức trở thành một tuyên ngôn ngầm về phong cách và tư duy của người sở hữu. ASUS ExpertBook Ultra định hình vị thế thượng lưu đó bằng lớp hoàn thiện phủ gốm cao cấp ASUS Nano Ceramic đạt độ cứng 9H độc bản. Lớp vỏ đặc biệt này giúp máy chống trầy xước cơ học hoàn hảo và hạn chế tối đa dấu vân tay, đảm bảo thiết bị luôn giữ được diện mạo bóng bẩy, thanh lịch trong mọi tình huống.

Bên cạnh chất liệu cao cấp, tính di động cũng là giá trị cốt lõi mà các nhà quản lý tìm kiếm. Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ từ 0,99 kg và độ mỏng tinh giản 10,9 mm, ExpertBook Ultra giải phóng người điều hành khỏi những chiếc cặp táp cồng kềnh. Sự tinh tế kết hợp cùng khung máy từ hợp kim nhôm - magie hàng không vũ trụ vững chắc giúp các CEO tự tin sải bước từ phòng làm việc ra thẳng sân bay cho những chuyến công tác đột xuất.

Sức mạnh hiệu năng giải quyết bài toán thời gian

Khi bỏ ra số tiền 100 triệu đồng cho phiên bản cấu hình tối tân nhất của ExpertBook Ultra, thứ mà các CEO thực sự mua chính là tốc độ xử lý đỉnh cao và sự liền mạch. Cỗ máy này sở hữu bộ vi xử lý Intel Core Ultra X7-358H thế hệ mới nhất, dung lượng RAM "khủng" lên đến 64GB và ổ cứng công nghệ hàng đầu 2TB SSD PCIe Gen5.

Sức mạnh đồ họa tích hợp Intel B390 tương đương card rời RTX 4050 cùng hệ thống quạt kép duy trì công suất CPU 50W cho phép máy xử lý trơn tru các mô hình tài chính đa tầng hay dữ liệu kinh doanh khổng lồ của cả tập đoàn mà không gặp bất kỳ hiện tượng giật lag nào. Trải nghiệm làm việc kéo dài của nhà điều hành còn được nâng niu bởi màn hình cảm ứng chống lóa 14.0 inch 3K 120Hz Tandem OLED có độ sáng top đầu 1400 nits, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét như thật ngay cả dưới ánh sáng mặt trời gay gắt.

Hơn thế nữa, ở mức giá này, các CEO còn nhận được đặc quyền thượng lưu với bộ quà tặng độc quyền trị giá 9 triệu đồng gồm củ sạc GaN 100W nhỏ gọn và màn hình di động cao cấp ASUS ZenScreen OLED để nhân đôi không gian làm việc bất cứ lúc nào.

“Trợ lý” AI toàn năng và lá chắn bảo mật kiên cố

Giá trị cốt lõi tiếp theo khiến chiếc laptop 100 triệu đồng này trở nên đáng tiền là khả năng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của một chiếc Copilot+ PC. Với bộ xử lý NPU chuyên dụng, ExpertBook Ultra đóng vai trò như một trợ lý trí tuệ nhân tạo toàn năng thông qua ứng dụng độc quyền ASUS MyExpert. Các tính năng thực chiến như AI Chat, AI Writer, AI ExpertMeet và Mail Master cho phép CEO tóm tắt hàng trăm trang biên bản cuộc họp, soạn thảo email thương mại đa ngôn ngữ hay tối ưu hóa chất lượng hội nghị trực tuyến toàn cầu chỉ trong vài giây. Sự hỗ trợ này giải phóng các nhà quản lý khỏi các tác vụ thủ công để tập trung hoàn toàn vào việc hoạch định chiến lược kinh doanh.

Điều mà mọi doanh nghiệp lo lắng nhất là an toàn dữ liệu - tài sản vô hình nhưng có giá trị sống còn. Expertbook Ultra sở hữu "lá chắn" bảo mật cấp enterprise mang tên ASUS ExpertGuardian, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn an ninh mạng Mỹ NIST SP 800-193. Hệ thống kiên cố này kết hợp từ chip TPM, tính năng Dual BIOS ngăn chặn mã độc tấn công sâu, camera hồng ngoại nhận diện khuôn mặt cho đến cảm biến vân tay bảo mật.

Sự an tâm còn được củng cố bằng đặc quyền hậu mãi chuyên nghiệp: bảo hành tận nơi trên toàn quốc, hỗ trợ kỹ thuật Next Business Day và đặc biệt là giải pháp giữ lại ổ cứng cũ khi sửa chữa để tránh rò rỉ thông tin mật.

Với các CEO, việc đầu tư 100 triệu đồng cho ASUS ExpertBook Ultra không chỉ là mua một chiếc laptop cao cấp, mà là trang bị một bệ phóng công nghệ toàn diện để đưa doanh nghiệp tăng trưởng bứt phá trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: ASUS)