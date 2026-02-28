Tại Việt Nam, phân khúc laptop AI (Copilot+ PC) đang chứng kiến sự dịch chuyển về tiêu chuẩn phần cứng.

Theo dữ liệu từ Microsoft Activation Data, tính đến năm 2025, ASUS đang nắm giữ 44% thị phần phân khúc này tại thị trường trong nước.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay đối với các nhà sản xuất là chi phí RAM tăng mạnh trên toàn cầu, tạo áp lực lên giá thành sản phẩm.

Đối phó với biến động nguồn cung

Trước bối cảnh giá linh kiện tăng cao, thị trường xuất hiện xu hướng một số hãng cân nhắc cắt giảm cấu hình cơ bản xuống còn 8 GB RAM hoặc 256 GB SSD để kiểm soát chi phí.

Tuy nhiên, đại diện ASUS khẳng định hãng sẽ không thay đổi chiến lược AI dài hạn. Theo ông Eric Chen, Phó Chủ tịch cấp cao ASUS, đơn vị này đang tận dụng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp và quy mô chuỗi cung ứng mạnh để quản lý tồn kho linh hoạt.

"Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đối tác linh kiện để duy trì nguồn cung lành mạnh, đảm bảo tính ổn định ngay cả khi thị trường có nhiều biến động", ông Eric Chen chia sẻ bên lề sự kiện CES 2026.

Ông Eric Chen, Phó Chủ tịch cấp cao ASUS cho biết công ty không chủ trương đánh đổi cấu hình để cạnh tranh bằng giá. Ảnh: ASUS

ASUS nhìn nhận AI trên thiết bị (on-device AI) là một sự dịch chuyển mang tính cấu trúc chứ không phải xu hướng ngắn hạn. Do đó, thay vì chỉ phụ thuộc vào việc gia tăng dung lượng bộ nhớ, trọng tâm của hãng nằm ở việc tối ưu hóa cấp độ hệ thống.

Giải pháp này bao gồm quản lý bộ nhớ thông minh hơn ở cấp hệ điều hành và phối hợp với các đối tác chipset để thiết kế trải nghiệm AI hiệu quả trên nhiều phân khúc phần cứng khác nhau.

Rủi ro từ cấu hình thấp

Ông Eric Chen cũng phân tích cấu hình thấp có thể hấp dẫn về chi phí trong ngắn hạn nhưng sẽ sớm bộc lộ hạn chế. Với vòng đời sử dụng laptop thông thường từ 4 đến 5 năm, việc trang bị sẵn 16 GB RAM và 512 GB SSD là yếu tố then chốt để đáp ứng hiệu suất công việc, học tập, khai thác trọn vẹn các tính năng AI ngay từ bây giờ và các bản cập nhật trong tương lai.

"Khi người dùng nhận ra 8 GB RAM không còn đáp ứng đủ nhu cầu, việc nâng cấp trong bối cảnh hiện nay là rất khó. Điều này làm rút ngắn vòng đời thiết bị và dẫn đến chi phí thay thế cao hơn về lâu dài", ông nhận định.

Ghi nhận phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ gia tăng nhu cầu với các sản phẩm cấu hình cơ bản, ông cho biết ASUS có thể “cân nhắc” các giải pháp nhẹ hơn, song, “đối với các dòng sản phẩm chủ lực, chúng tôi không chủ trương đánh đổi cấu hình tiêu chuẩn chỉ để cạnh tranh về giá”.

Công ty muốn mang đến những sản phẩm thực sự phù hợp và bền vững cho người dùng, không chỉ đáp ứng tốt ở thời điểm hiện tại mà trong suốt nhiều năm sử dụng.

Hiện nay, xu hướng AI trên laptop đang dịch chuyển từ các tính năng rời rạc sang việc tối ưu hóa nền tảng. AI hoạt động ở hậu trường để cải thiện các yếu tố cốt lõi như thời lượng pin, quản lý nhiệt độ và chất lượng cuộc họp trực tuyến.

Theo Phó Chủ tịch ASUS, AI đóng vai trò là "bộ khuếch đại" cho các giá trị sẵn có. Công nghệ này giúp máy hoạt động mượt hơn, pin lâu hơn và hòa nhập tốt hơn vào nhịp sống hằng ngày mà không cần người dùng phải thao tác thêm.

Tại Việt Nam, các dòng laptop AI của ASUS hiện đã phủ rộng trên cả ba nền tảng chip xử lý gồm Intel, AMD và Snapdragon.

Việc duy trì cấu hình chuẩn cao và tối ưu hệ thống giữa thời điểm bão giá linh kiện được xem là chiến lược của hãng nhằm bảo vệ giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc Copilot+ PC tại thị trường trong nước.