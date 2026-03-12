Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian dài điều tra, xác minh và thu thập chứng cứ, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã triệt phá Chuyên án CT288.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp hai địa điểm của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (SN 1986, trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) làm giám đốc.

Tại khu vực sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước và phòng khám số 31 - 33 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), lực lượng công an đã thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu dùng để chế biến, sản xuất thuốc cùng nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép thông tin khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại… liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây này là Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến (SN 1996, trú tại xã Bá Thước).

Năm 2016, Toàn đăng ký học online về y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành khóa học vào năm 2018, Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung (SN 1987, trú tại phố 1, xã Bá Thước) để học việc tại phòng khám y học cổ truyền.

Trong thời gian này, Toàn và Nhung biết đến một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp nên tìm đến đề nghị chia sẻ và được người này đồng ý.

Sau khi học được bài thuốc “nửa vời”, Toàn tự phối thuốc theo ý tưởng riêng và đặt tên là “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”, sau đó cấu kết với Lê Đình Tiến chạy quảng cáo, truyền thông.

Tháng 7/2024, sau khi mở Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, Toàn thành lập các bộ phận: thu mua nguyên liệu và sản xuất thuốc; khám, chữa bệnh tại phòng khám; tư vấn, khám bệnh online qua các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok…); truyền thông marketing; hành chính – nhân sự và tư vấn pháp lý.

Các đối tượng trong đường dây "thần y" rởm. Ảnh: CACC

Để tạo niềm tin cho người bệnh, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật như “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” là bài thuốc gia truyền của nhà Toàn với 3 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Khi khám bệnh hoặc tư vấn, các đối tượng cam kết với người bệnh sẽ chữa khỏi hoàn toàn, hứa hẹn điều trị tận gốc.

Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 - 2025, đường dây này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện tại, vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, mở rộng.