Ngày 28/2, UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết đã tạm dừng các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội cầu ngư năm Bính Ngọ 2026 sau sự cố chìm thuyền xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, trong lúc chuẩn bị khai mạc giải đua ghe, UBND phường Thuận An nhận tin báo một thuyền bị chìm tại khu vực gần Cảng cá Thuận An, cách địa điểm tổ chức lễ hội khoảng 500 m.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương chỉ đạo tạm dừng giải đua ghe, đồng thời huy động lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.

Khu vực diễn ra lễ hội. Ảnh: G.X

Sau khoảng 30 phút triển khai công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được hai nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị V.T.B (25 tuổi) và con trai L.V.G.P (3 tuổi, cùng trú phường Thuận An).

Theo người dân, thời điểm xảy ra sự việc, hai mẹ con di chuyển bằng thuyền đến khu vực tổ chức lễ hội để xem giải đua ghe thì không may gặp nạn.