Chiều 13/10, xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào trưa nay, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng tiên lượng xấu cùng nhiều người bị thương.

Vụ lật xe khách khiến ít nhất 2 người tử vong. Ảnh: H.T

Theo ông Chiển, khoảng 12h cùng ngày, trên tuyến đường tỉnh 172 đi qua xã Việt Hồng, xe khách mang BKS 21H-017.XX, chở khoảng 26 hành khách đang di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ – Mỹ Đình. Khi đến khu vực chân dốc Vần (Km4+100), xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ta luy dương bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng nặng, kính vỡ tung tóe, nhiều hành khách hoảng loạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Việt Hồng cùng Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn và điều tiết giao thông.

Xe khách di chuyển theo tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình lao vào taluy dương rồi lật nghiêng. Ảnh: HT

"Số lượng người bị thương cụ thể chưa thể xác định. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã lập tức đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai", ông Chiển thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.