Tối 17/9, đạo diễn Lê Công Sơn và ê-kíp tổ chức công chiếu phim điện ảnh Bóng ma nhà hát tại TPHCM.

Sự kiện quy tụ dàn diễn viên của phim gồm: Tiểu Bảo Quốc, vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ, Kiều Linh, Trâm Anh, Quỳnh Lý, Phương Lan, Hoàng Phi, Đoàn Minh Tài, Khuyến Dương (Chị Phiến) và Phở đặc biệt; cùng nhiều nghệ sĩ như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người mẫu Tú Hảo, diễn viên Thuỳ Anh, Trần Kim Hải, MC Sam...

Sau khi công chiếu phim, đạo diễn Lê Công Sơn xúc động mạnh trong khoảnh khắc thành công đưa đứa con tinh thần đến với công chúng.

Anh ví bộ phim như "chuyến tàu dài ngày" và buổi ra mắt phim là lúc đoàn tàu ấy “cập bến” sau bao nỗ lực, trăn trở và thử thách. Với nam đạo diễn, sự kiện không đơn thuần là buổi công chiếu mà còn là thời khắc nhìn lại chặng đường làm nghệ thuật gian nan nhưng đáng giá.

Đạo diễn Lê Công Sơn bất ngờ xin lỗi

Lúc phát biểu, Lê Công Sơn bất ngờ xin lỗi. Theo anh, đây là phim đầu tay nên vẫn còn nhiều sai sót, có thể khiến người xem có những trải nghiệm chưa tốt. Anh mong mọi người thứ lỗi, hứa nghiêm túc đón nhận những lời khen chê, góp ý để hoàn thiện hơn.

Diễn viên Phương Lan - vai Nhã phát biểu: "Bên cạnh những tình huống hài, tôi thấy nhân vật Nhã rất đáng thương. Cái chết của Nhã cũng là một tình huống khá lạ và có phần bí ẩn - điều tôi tin sẽ tạo ra sức hút cho nhân vật".

Vào vai diễn viên sân khấu - đúng với công việc ngoài đời, Phương Lan thấy nhiều ý nghĩa nhưng không dễ hóa thân. Theo đó, Nhã là diễn viên sân khấu thời xưa trong khi cô không đủ am hiểu về các tuồng tích, cách đi, diễn của nghệ sĩ bộ môn thời trước. Phương Lan xem đây là cơ hội để học thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm.

Diễn viên Quỳnh Lý xúc động khi có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Anh và nhân vật Tuấn đều giống nhau ở việc khao khát có được sự thành công để cha mẹ, gia đình công nhận, yên tâm về mình.

Các diễn viên Quỳnh Lý (trái), Trâm Anh. Ảnh: NSX

"Tôi cũng có áp lực thành công, muốn có những thành công lớn hơn và được công nhận nhiều hơn. Đó không còn là sự ngông nghênh của tuổi trẻ mà là mong muốn gia đình và người đồng hành bên cạnh mình có thể yên tâm", anh chia sẻ.

Quỳnh Lý của hiện tại làm việc với kế hoạch, lộ trình cụ thể và hướng đến kết quả rõ ràng, khác thời trẻ "chỉ làm điều mình thích, không bận tâm về sự thành công".

Nhận xét về “Chị Phiến” - TikToker Khuyến Dương, Quỳnh Lý bất ngờ khi bạn diễn hoàn toàn đối lập với hình ảnh ồn ào trên mạng xã hội.

Ngoài đời, Khuyến Dương "khá yên lặng, trưởng thành, hiểu chuyện và rất ham học hỏi". Quỳnh Lý cũng ấn tượng đồng nghiệp "ngủ sâu, có thể ngủ ở bất cứ đâu và ngáy to át cả tiếng trống".