Được săn đón nhờ "Mưa đỏ", biết ơn danh xưng ‘Ngọc nữ thế hệ mới’

Trong Lên hương - dự án điện ảnh của đạo diễn Khương Ngọc, Lê Hạ Anh đóng Kim Ánh, một cô gái cá tính, mạnh mẽ, đôi chút ngông nghênh với nhiều nỗi niềm khó giãi bày.

Đây là lần đầu nữ diễn viên có dịp làm việc cùng 3 nghệ sĩ gạo cội NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào và NSƯT Tuyết Thu. Hạ Anh ban đầu không tránh khỏi áp lực khi đứng chung khung hình với các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm lẫn bản lĩnh diễn xuất. Tuy nhiên, chính sự gần gũi, tận tình của họ giúp cô nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách.

“Các cô khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của những người mẹ dành cho con cái. Tôi không chỉ học thêm về nghề mà còn hiểu hơn cách người nghệ sĩ truyền cảm hứng và nâng đỡ thế hệ trẻ”, cô kể với phóng viên VietNamNet.

Diễn viên Lê Hạ Anh và Hồng Đào diễn xuất ăn ý trong "Lên hương".

Quá trình làm việc cùng Hồng Đào còn giúp Hạ Anh cảm nhận rõ sự đồng điệu giữa 2 cô cháu. Sự chân thành, tinh tế của nữ nghệ sĩ 64 tuổi giúp cô cởi bỏ áp lực, thả lỏng để sống trọn vẹn với nhân vật, thay vì gồng mình nhập vai.

Trong phim, nhân vật của Hạ Anh phải trải qua những chuyển biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi nữ diễn viên dành nhiều thời gian chuẩn bị để tìm đúng cảm xúc. Sự uất nghẹn của vai Kim Ánh trong cảnh quay thậm chí còn đọng lại trong cô sau tiếng hô “cắt” của đạo diễn.

Lê Hạ Anh được săn đón nhờ sức lan tỏa của phim "Mưa đỏ".

Dự án đánh dấu sự trở lại của Hạ Anh sau vai O Hồng trong Mưa đỏ - tác phẩm đạt doanh thu kỷ lục hơn 700 tỷ đồng của điện ảnh Việt.

Thành công của dự án mang đến bước ngoặt đáng kể cho dàn diễn viên phim. Nhiều gương mặt thậm chí “đổi đời”, bước lên hàng sao hạng A với hào quang chưa từng có.

Lê Hạ Anh không ngoại lệ, cô nhận được nhiều sự chú ý, tham gia các sự kiện, ký thêm hợp đồng quảng cáo và lời mời từ một số dự án phim.

“Tôi không phủ nhận nhờ Mưa đỏ, cả dàn diễn viên được chú ý, săn đón hơn. Nhưng nghệ thuật là con đường dài, mỗi người muốn đi xa chắc chắn không thể ngủ quên trên chiến thắng”, cô bày tỏ.

Hạ Anh từng lo sợ sẽ mắc kẹt trong cái bóng của O Hồng. Nhưng thay vì cố tìm một vai diễn để vượt qua thành công cũ, cô chọn đi tiếp bằng sự nghiêm túc, để mỗi nhân vật mới tự mở ra một phiên bản khác của mình.

Nhìn lại 12 năm làm nghề, diễn viên tự ngẫm không có nhiều điều nuối tiếc. Mỗi vai diễn, mỗi chặng đường đều cho cô thêm trải nghiệm và quan trọng hơn là cơ hội hiểu mình muốn gì với nghề nghiệp lẫn cuộc sống.

Điều thay đổi lớn nhất ở Hạ Anh nằm ở cách nhìn về mọi thứ xung quanh. Là một cô gái hướng nội, cô vốn quen với việc thu mình trong vùng an toàn. Qua từng vai diễn, nữ diễn viên dần bước ra khỏi giới hạn bản thân, trải nghiệm nhiều cuộc đời và nhận ra mỗi người đều có những câu chuyện, lựa chọn và nỗi niềm riêng.

Diễn viên biết ơn danh xưng "Ngọc nữ thế hệ mới" của điện ảnh Việt.

Nhờ dấu ấn thời gian gần đây, Hạ Anh được một số khán giả kỳ vọng trở thành “Ngọc nữ thế hệ mới” của màn ảnh Việt. Diễn viên bày tỏ vui và biết ơn trước sự ưu ái ấy. Tuy nhiên, với cô, một danh xưng đẹp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chứng minh bằng hành trình làm nghề và cách sống.

“Danh xưng là một chuyện, cách mình thể hiện như thế nào trong công việc, cuộc sống lại càng quan trọng hơn. Tôi ý thức cần nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ”, nữ diễn viên thổ lộ.

Đời thường gợi cảm, không nóng vội chuyện kết hôn, sinh con

Sau bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, Hạ Anh giữ cho mình một nhịp sống bình lặng. Rời phim trường, cô trở về với gia đình, tập luyện, nghỉ ngơi và dành thời gian chăm sóc bản thân.

Sự bình yên ấy giúp Hạ Anh cân bằng giữa công việc và đời sống riêng. Những ngày trống lịch quay, nữ diễn viên thường ở nhà, sum vầy bên gia đình hay các hoạt động yêu thích như tập Pilates, đi spa...

Lê Hạ Anh theo đuổi phong cách quyến rũ, gợi cảm.

Nhờ duy trì lối sống khoa học, chú trọng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, Lê Hạ Anh giữ được vẻ trẻ trung, rạng rỡ. Đời thường, cô ưu tiên trang phục đơn giản, tôn lên nét thanh lịch và nữ tính như áo trễ vai, áo ngắn, sơmi hay quần jeans. Khi xuất hiện trước công chúng, Hạ Anh không ngại làm mới hình ảnh bằng các thiết kế ôm dáng, đường cắt xẻ vừa phải hoặc váy tôn đường cong quyến rũ.

Mải miết với guồng quay công việc, tình yêu giờ đây chiếm vị trí thế nào trong bạn?, Hạ Anh quan niệm tình yêu vẫn có một vị trí riêng trong đời sống, nhưng cô không xem đó là điều phải vội vàng tìm kiếm hay cột mốc cần hoàn thành.

Nữ diễn viên không đặt ra hình mẫu bạn đời cụ thể song hiểu mình cần cảm giác an toàn, sự ấm áp và chân thành. Nếu duyên đến, cô sẵn sàng đón nhận; còn nếu chưa, Hạ Anh chọn bình thản sống với hiện tại thay vì cố tìm một người chỉ để khỏa lấp khoảng trống.

Bước qua tuổi 30, như bao phụ nữ khác, cô từng nghĩ đến một mái ấm riêng với chuyện kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, những trải nghiệm theo năm tháng khiến Hạ Anh dần nhìn mọi thứ khác đi.

“Một mái ấm chỉ thực sự trọn vẹn khi 2 người tìm thấy sự đồng điệu, đủ yêu thương và muốn ở lại bên nhau. Tôi không nóng vội muốn bước vào hôn nhân chỉ vì đến một độ tuổi nào đó cần có một người bên cạnh mà mong đó là lựa chọn xuất phát từ tình yêu và sự tự nguyện của cả 2”, diễn viên tâm sự.

Lê Hạ Anh khoe dáng gợi cảm trong bộ ảnh thời trang

Lê Hạ Anh sinh năm 1995 tại Gia Lai, có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu và MC. Cô từng ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh như Tiệm bánh Hoàng tử bé 2, Cả một đời ân oán, Cô gái đến từ hôm qua, Lật mặt: 48H... Sau hơn một thập kỷ bền bỉ với nghề, vai O Hồng trong Mưa đỏ trở thành dấu mốc đáng nhớ, giúp Hạ Anh đến gần hơn với đông đảo khán giả và mở ra nhiều cơ hội mới trên hành trình điện ảnh.

Ảnh, clip: NVCC