Cuối tuần qua trật tự phòng vé không có nhiều thay đổi khi Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Hộ linh tráng sĩ và Quý tử vượt giàu tiếp tục đứng vững ở top 4.

Cảnh trong phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập ra rạp từ 21/8 và giữ vững chuỗi thành tích bất bại ở phòng vé suốt hơn 3 tuần qua. Phim liên tục đứng đầu doanh thu chiếu rạp suốt 24 ngày bất chấp sự xuất hiện của nhiều bộ phim mới. Theo Box Office Vietnam, tính tới sáng 7/9, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đã vượt mốc 193 tỷ đồng và dự kiến sẽ đạt 200 tỷ vào ngày 9/9.

Quý tử vượt giàu của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, ra rạp từ 28/8 hiện đứng thứ 2 phòng vé. Tác phẩm được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm lại siêu phẩm ăn khách Successor của Trung Quốc hiện đã vượt 50 tỷ đồng.

Nắm giữ vị trí thứ 3 phòng vé là bom tấn Hàn Quốc - Hope: Vùng tử địa. Trong khi đó, Hộ linh tráng sĩ với kinh phí đầu tư lên tới hơn 100 tỷ đồng vẫn chật vật ngoài phòng vé bất chấp việc đưa ra rạp bản dựng mới cắt ngắn 20 phút. Phim hiện đứng thứ 4 phòng vé với doanh thu 33 tỷ đồng. Hộ linh tráng sĩ cần phải thu về từ 180-200 tỷ đồng mới đạt mức hoà vốn và xem ra điều đó là bất khả thi khi cuối tuần này có tới 2 phim Việt mới ra rạp.

Hạ Anh - O Hồng của "Mưa đỏ" biến hoá trong "Lên hương".

Lên hương là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình mới nhất của đạo diễn Khương Ngọc vốn ghi dấu ấn qua các phim ăn khách Chị dâu và Cục vàng của ngoại. Mượn câu chuyện “ngủ hòm cầu vận”, phim lột tả những lát cắt công việc của ngành tang lễ Việt hiện nay nói chung và một số ngành nghề truyền thống khác. Lên hương có sự góp mặt của NSND Hồng Vân, Hồng Đào, Võ Tấn Phát và mỹ nhân Mưa đỏ Hạ Anh sẽ có suất chiếu sớm vào 11, 12, 13/9 trước khi chính thức công chiếu từ 18/9.

Cùng ra mắt vào ngày 11/9 là Mãi nợ 1 lời tạm biệt (tên cũ: Chiếc kén - tác phẩm đã gây dấu ấn tại LHP Los Angeles Tribune (LATIFF) và DANAFF 2026. Phim mang đến câu chuyện đầy xúc động về tình thân và sự chia ly trong bối cảnh lịch sử đầy biến động. Mãi nợ 1 lời tạm biệt là hành trình chàng trai trẻ Daniel tìm lại những mảnh ký ức đã mất, để đối diện với gia đình, mất mát và điều anh chưa kịp nói lời tạm biệt. Tác phẩm gây chú ý với sự góp mặt của nữ diễn viên Kiều Chinh.

Minh tinh Kiều Chinh trong "Mãi nợ 1 lời tạm biệt".

Hạ Anh trong phim "Lên hương":

Ảnh, video: NSX