Nữ diễn viên Lệ Hằng - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt thập niên 90 qua bộ phim Xin hãy tin em - vừa lần đầu công khai chia sẻ về cuộc hôn nhân đầy sóng gió của mình.

Trong video đăng tải trên mạng xã hội mới đây, Lệ Hằng cho biết cô kết hôn năm 1998, 1 năm sau sinh được 1 người con gái. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng chỉ kéo dài được vài năm trước khi cả 2 quyết định sống ly thân. Quyết định này kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ mà không được giải quyết dứt điểm bằng thủ tục pháp lý.

Diễn viên Lệ Hằng.

Hai bên mới ra tòa gần đây trong không khí vui vẻ và chúc phúc cho nhau. Lệ Hằng thừa nhận tiếc nuối vì không sớm đưa ra quyết định này hơn.

Nhìn lại, cô tự nhận tính cách của mình là nguyên nhân chính dẫn đến đổ vỡ. Lệ Hằng tự nhận sống bất cần, cái tôi lớn, mạnh mẽ đến mức các đạo diễn từng ví cô như "con ngựa hoang khó bắt". Cô thẳng thắn cho rằng không phải chỉ mình chịu khổ mà người đối diện khi lấy cô còn khổ hơn.

Ở tuổi 52, Lệ Hằng thấy nhẹ nhàng và thanh thản sau khi mọi việc được giải quyết. Cô dùng từ "chấp nhận số phận để sống vui vẻ" thay vì "buông bỏ" khi nói về tâm thế hiện tại của mình.

Từ câu chuyện của bản thân, nữ diễn viên muốn gửi thông điệp đến phụ nữ đừng để lãng phí tuổi xuân vào những cuộc hôn nhân không còn phù hợp. Cô cho rằng nếu vợ chồng không hợp nhau, hãy dứt khoát sớm, đừng để tình trạng "lằng nhằng" kéo dài như trường hợp của mình.

Lệ Hằng sinh năm 1971, là nữ diễn viên điện ảnh Việt Nam nổi bật trong thập niên 1990. Cô được khán giả nhớ đến qua bộ phim truyền hình Xin hãy tin em - một trong những tác phẩm truyền hình được yêu mến của màn ảnh Việt thời bấy giờ.

Sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu, Lệ Hằng từng gây xôn xao về sự lầm lạc của mình liên quan đến pháp luật vài năm trước.

Lệ Hằng trong vai Hoài Thatcher trong phim "Xin hãy tin em":

