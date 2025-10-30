Sau lần trở lại với 2 liveshow tại TPHCM và Quảng Ninh, hai thành viên Lê Hoàng, Tiến Dũng nhóm The Men khá tất bật với những lời mời diễn tại nhiều tỉnh, thành cả nước.

Ca sĩ Lê Hoàng nói với phóng viên không ngờ lần trở lại này thành công và nhận nhiều yêu thương đến vậy.

Ngừng hát làm CEO, xây nhà 5 tầng

Lê Hoàng nhớ khoảng năm 2016, hoạt động âm nhạc của The Men dần hạn chế rồi chững lại. Hai thành viên bắt đầu theo đuổi đam mê, hướng đi mới trong sự nghiệp.

Năm 2020, Tiến Dũng sang Mỹ đón Tết cùng vợ con, bất ngờ dịch Covid-19 bùng phát. Do hoàn cảnh, anh đành chọn định cư xứ người, tập thích nghi cuộc sống mới.

Không còn Tiến Dũng, Lê Hoàng buộc phải dừng sự nghiệp âm nhạc, chuyên tâm vào kinh doanh. 8X thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm và bất động sản.

Lê Hoàng không phải tay ngang kinh doanh vì từ năm 2011 đã kinh doanh phòng thu, bất động sản.

Nhà 5 tầng ở phường Cầu Kiệu, TPHCM của vợ chồng Lê Hoàng - Việt Huê. Ảnh: FBNV

Trước dịch Covid-19, công ty có 23 nhân viên, kinh doanh thuận lợi và tăng trưởng đều đặn. Sau đại dịch, anh may mắn giữ lại được công ty nhưng nhân sự chỉ còn mười mấy người, doanh thu giảm sâu đến 30-50%.

"Về kinh doanh, Dũng chỉ cho thuê nhà, nhẹ đầu hơn tôi nhiều. Dưới mình còn nhân viên, cứ tầm đầu tháng đau đầu thôi rồi", nam ca sĩ nói.

Cũng trong năm 2020, vợ chồng Lê Hoàng - Việt Huê dọn vào sống tại căn nhà thứ 5 ở đường Hoa Cau, phường Cầu Kiệu, TPHCM. Ngôi nhà bề thế với 1 tầng trệt, 5 lầu, rộng 164m2, tổng diện tích sử dụng gần 1.000m2.

Năm 2019, căn nhà này được rao bán với giá 22-26 tỷ đồng; sau 1 năm đã tăng đến 40 tỷ đồng. Hiện tại, chuyên gia nhận định giá trị ngôi nhà có thể dao động 65-80 tỷ đồng.

Lê Hoàng nói thời trẻ chỉ mê xe hơi, kiếm bao nhiêu tiền đều đổ vào xe. Cho đến một lần, anh mua chiếc xe Porsche và căn hộ đầu tiên đều có giá 3 tỷ đồng; sau 1 năm bán xe bị lỗ 1 tỷ trong khi căn nhà lại tăng hơn 1 tỷ.

Ngôi nhà có nội thất sang trọng, vừa để ở, vừa đặt trụ sở công ty. Ảnh: FBNV, tư liệu

Từ đó, Lê Hoàng bỏ đam mê xe, làm được bao nhiêu tiền đều đổ vào mua đất. Anh kiếm thu nhập từ đi diễn, kinh doanh, đầu tư bất động sản còn Việt Huê bán hàng online. Vợ chồng chung tay tạo dựng sản nghiệp, từng bước đi lên.

Lê Hoàng nói thêm không có sở thích nào tốn kém như đồng hồ, đồ hiệu, đi bar... Với đam mê âm nhạc, anh đã có phòng thu tại nhà, ngoài ra cũng thích đá bóng nhưng môn thể thao này không tốn tiền.

Từ khi có gia đình, nhiều năm nay, 8X rất ít đi chơi, tiêu xài nhiều nhất là đi du lịch. Cứ vài tháng, gia đình anh và nhóm bạn sẽ tổ chức đi chơi một lần.

"Tôi quan niệm đàn ông phải có tiền lẫn hạnh phúc gia đình. Không có tiền nói ai nghe? Nhưng có tiền mà gia đình không hạnh phúc cũng thua", nam ca sĩ nêu quan điểm.

Anh nói thêm: "Hồi trẻ, The Men đi hát vì kinh tế. Hiện tại khi cuộc sống đã ổn định, quay lại hát sướng hơn nhiều. Nghệ sĩ sướng nhất khi chỉ tập trung vào âm nhạc, không phải tính toán chuyện bán vé, lời lỗ".

Trước câu hỏi về sự viên mãn, Lê Hoàng phủ nhận: "Tôi chưa đủ đầy, chỉ có thể gọi là mới bắt đầu xây dựng nền tảng cuộc sống. Các con tôi vẫn còn nhỏ, còn một hành trình dài phía trước".

Ca sĩ Lê Hoàng - Tiến Dũng nhóm The Men. Ảnh: Hòa Phạm

Thói quen đặc biệt với vợ kém 10 tuổi và 2 con

Về đời tư, Lê Hoàng đang rất hạnh phúc bên bà xã Việt Huê và 2 con trai ngoan ngoãn. Vợ chồng ca sĩ luôn mặn nồng dù chưa từng làm đám cưới.

Tháng 7/2015, anh và Việt Huê lần đầu công khai con cái sau thời gian dài giữ bí mật.

Lấy vợ, Lê Hoàng thấy mình khác trước. Anh điềm đạm, bớt nóng tính hơn. Từ một người có thể nổi nóng chỉ sau 15 phút "bố bảo con không nghe", ca sĩ học được cách nhẫn nại bởi anh hiểu nổi nóng dễ khiến trẻ em sợ và nhút nhát hơn. Ngoài ra, 8X cũng hạn chế tụ tập bạn bè để phụ vợ chăm sóc, nuôi dạy con.

Lê Hoàng không áp lực vấn đề nuôi con vì đã hoạch định kế hoạch tài chính cho từng năm một cách rõ ràng. Trái lại, anh thấy dạy con khó hơn nhiều. Điều an ủi nhất là 2 bé nghe lời, hiểu chuyện.

Tổ ấm hạnh phúc của Lê Hoàng. Ảnh: FBNV

"Mọi người khuyên vợ chồng tôi sinh thêm bé thứ 3 nhưng tôi không muốn vì dạy con quá khó. Chưa kể, sinh con thứ 3 đồng nghĩa phải chia tình yêu và thời gian cho các con thành 3", anh cho hay.

Mỗi buổi tối, vợ chồng Lê Hoàng dành 2-3 tiếng cho con đã thấy choán hết thời gian. Tất cả thành viên trong gia đình thống nhất giờ sinh hoạt chung là 19-21h30 hàng ngày. Vợ chồng bận đến mấy cũng phải gác lại để dạy và chơi với con.

Nam ca sĩ tự dạy các con Toán và tiếng Việt đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu; tiếng Anh do một gia sư người Mỹ đảm nhiệm.

Thứ Tư hàng tuần, cả nhà anh sẽ có buổi ăn khuya cùng nhau. Hai vợ chồng vừa uống rượu vừa nói hết những vấn đề vướng mắc trong tuần.

Cuối tuần, Lê Hoàng và Việt Huê dành một phần thời gian rảnh cho bạn bè hoặc sở thích cá nhân.

Lê Hoàng hài lòng với những gì đang có. Ảnh: FBNV

Ngoài giờ học, 3 bố con còn chơi đá banh, chăm vườn, vui đùa bên cún cưng… Với vợ, Lê Hoàng vẫn giữ cho mình sự lãng mạn cần thiết vào những ngày đặc biệt như Valentine, sinh nhật…; tặng vợ những món quà hay vào bếp nấu bữa ăn ngon.

Để giữ lửa hôn nhân, ca sĩ tin rằng hai người cần bớt cái tôi của mình cũng như luôn tin tưởng, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong mọi việc.

Tinh thần trách nhiệm và sự chăm sóc người đầu ấp tay gối của Lê Hoàng có phần học theo cha - người đàn ông luôn sống có trách nhiệm, quan tâm với vợ.

Anh kể những buổi tối, dù có mệt thế nào, cha vẫn ra chợ đóng hàng phụ mẹ. Mỗi lần hát ở tiệc, ông đều dành tặng bà ca khúc Yêu em dài lâu.

"Nếu là anh" - The Men

Mi Lê