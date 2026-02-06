Thông tin được công bố tại buổi gặp gỡ báo chí do UBND xã Hương Sơn tổ chức với sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy xã Trần Đức Hải, Phó Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh – Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi và Chủ tịch UBND xã Lê Văn Trang.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VietNamNet về hiệu quả hoạt động đường dây nóng để không bị "nguội" trong mùa lễ hội, ông Vương Trọng Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, cho biết năm nay địa phương sẽ bố trí đường dây nóng riêng, phân công cán bộ phụ trách chuyên trách để tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời.

"Những năm trước, có 3 người kiêm nhiệm phụ trách đường dây nóng nên đôi lúc xảy ra tình trạng quá tải, phản ánh của du khách chưa được xử lý kịp thời. Năm nay, chúng tôi phân công rõ người, rõ trách nhiệm", ông Đạo thông tin.

Theo BTC, tổ phản ứng nhanh sẽ hoạt động xuyên suốt mùa lễ hội, tiếp nhận thông tin qua số điện thoại 19001207, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, bảo đảm quyền lợi và sự hài lòng của du khách.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải (đứng) tại buổi gặp gỡ báo chí.

Chia sẻ tại họp báo, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải cho biết, Lễ hội Chùa Hương năm 2026 được tổ chức theo chủ đề An toàn - Thân thiện - Chất lượng, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy quản lý lễ hội theo hướng văn minh, chuyên nghiệp và bền vững.

Lễ hội được tổ chức đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính trang nghiêm, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng của quần thể danh thắng Hương Sơn – Di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách trong suốt 4 mùa.

Công tác quản lý được thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả; đề cao vai trò người đứng đầu và sự phối hợp giữa các lực lượng.

Miễn phí trông giữ ô tô dịch vụ và xe từ 10 chỗ trở lên

Một trong những điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Địa phương đã phối hợp với các đơn vị viễn thông xây dựng hạ tầng mạng, lắp đặt hệ thống camera AI tại các điểm trọng yếu nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn.

Các hoạt động điều hành, báo cáo được thực hiện trên hệ thống quản lý văn bản điện tử. Thông tin lễ hội được truyền tải đa phương tiện trên báo chí, phát thanh - truyền hình và nền tảng số.

Việc bán vé điện tử, vé online, kiểm soát vé bằng mã QR, quản lý vé đò thuyền, thu thập dữ liệu lượng khách theo khung giờ giúp chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý thông minh, minh bạch.

BTC cũng chuẩn hóa nội dung hướng dẫn, đẩy mạnh thuyết minh tự động qua mã QR, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hướng dẫn viên trong những ngày cao điểm, khi lượng khách có thể lên tới 45.000 - 50.000 lượt/ngày.

Cùng với chuyển đổi số, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ. Các hành vi chèo kéo, ép giá, gian lận thương mại, lấn chiếm không gian di tích sẽ bị xử lý nghiêm.

Năm 2026, BTC tiếp tục đầu tư chỉnh trang theo quy hoạch tổng thể khu di tích, xây dựng bộ nhận diện chung, tăng cường liên kết phát triển du lịch, quảng bá chuyên nghiệp hình ảnh Chùa Hương.

Đặc biệt, địa phương miễn phí trông giữ ô tô dịch vụ và xe từ 10 chỗ trở lên tại các bãi đỗ theo quy định, đồng thời duy trì phục vụ du khách tham quan quanh năm.

Xã Hương Sơn đang hướng tới du lịch bốn mùa tại Chùa Hương.

Không dừng lại ở mùa lễ hội, Hương Sơn xác định phát triển du lịch Chùa Hương 4 mùa với các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh, sinh thái, trải nghiệm từ tháng 5 đến tháng 12/2026.