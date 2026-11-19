“Lễ hội cơm mới của người Mường” tỉnh Ninh Bình được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 19/11, tại xã Phú Long (Ninh Bình) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội cơm mới của người Mường”.

Lễ hội cơm mới của người Mường tại tỉnh Ninh Bình được công nhận và ghi danh tại các địa phương có đông đảo cộng đồng người Mường sinh sống, gồm các xã Phú Long, Cúc Phương, Phú Sơn, Nho Quan, Gia Lâm và phường Yên Sơn.

Ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội cơm mới của người Mường” cho đại diện các địa phương.

Đây là một lễ hội nông nghiệp truyền thống đặc sắc được tổ chức hằng năm vào dịp đầu tháng 10 hoặc ngày rằm tháng 10 âm lịch, sau vụ thu hoạch lúa mùa để tạ ơn trời đất, thần linh và tổ tiên đã ban cho mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

Lễ hội cơm mới, còn gọi là lễ mừng cơm mới, là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong năm của người Mường. Trong nghi lễ, những hạt lúa ngon nhất của vụ mùa mới được lựa chọn để chế biến thành cơm, xôi dâng lên bàn thờ.

Nghi thức mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn tổ tiên, sự trân trọng thành quả lao động cùng ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tái hiện lễ hội cơm mới của người Mường.

Ngoài ra, lễ hội còn là dịp để các gia đình, dòng họ và cộng đồng bản làng quây quần, gắn kết tình cảm sau một mùa vụ vất vả. Trong lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc trưng được tổ chức như diễn tấu cồng chiêng, hát đúm và các trò chơi truyền thống (ném còn, bắn cung, nhảy sạp), góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố tình đoàn kết cộng đồng của người Mường.

Trước đó, vào ngày 6/1/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa “Lễ hội cơm mới của người Mường” tại phường Yên Sơn và các xã Phú Sơn, Cúc Phương, Nho Quan, Phú Long, Gia Lâm (tỉnh Ninh Bình) vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, thuộc loại hình Lễ hội truyền thống.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, Lễ cơm mới còn là dịp tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Qua đó, chương trình ghi nhận, tri ân những đóng góp của các nghệ nhân và cộng đồng trong việc gìn giữ, trao truyền di sản, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.