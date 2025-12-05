Ông Nguyễn Bình Minh - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, với chủ đề “Ký ức Làng cổ”, Lễ hội khai mạc vào 19h ngày 4/12, hứa hẹn mang đến cho du khách hành trình đầy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp di sản kiến trúc và văn hóa độc bản của vùng đất Cái Bè trù phú.

Ông Nguyễn Bình Minh - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp thông tin về Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Ông Nguyễn Bình Minh nhấn mạnh sự kiện được xem là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược quảng bá hình ảnh con người - văn hóa - du lịch Đồng Tháp ra cả nước và quốc tế; đồng thời lan tỏa thông điệp phát triển du lịch bền vững dựa trên giá trị di sản, văn hóa bản địa và sự tham gia của cộng đồng.

Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm nay quy tụ 2 hoạt động truyền thông, 9 hoạt động chính và 5 hoạt động hưởng ứng, tạo thành chuỗi trải nghiệm xuyên suốt, đậm đặc bản sắc miền Tây.

Hai hoạt động truyền thông nổi bật, lan tỏa sức hút làng cổ gồm: Chiến dịch “Check-in cùng Làng cổ Đông Hòa Hiệp”: du khách được chụp ảnh tại các tiểu cảnh, quét QR code để chia sẻ trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Cuộc thi ảnh online “Góc nhìn làng cổ” với hashtag hashtag VanhoaDulich LangcoDongHoaHieplanVI - nơi các tay máy và người yêu di sản kể câu chuyện làng cổ qua góc nhìn riêng.

9 hoạt động chính - đa sắc màu văn hóa, du lịch, ẩm thực gồm: Hành trình Di sản “Kết nối Văn hóa, Du lịch và Làng nghề”; Phát triển sản phẩm du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp; Hành trình số về Làng cổ Đông Hòa Hiệp; Ẩm thực “Tinh hoa miền Tây”; Chương trình dân vũ; Hội thi “Cổng làng kể chuyện”; Chương trình “Đêm dấu ấn Làng cổ Đông Hòa Hiệp”; Chương trình Hàng Việt về nông thôn và Chương trình nghệ thuật - diễn ra vào lúc 19h ngày 7/12, tại sân lễ Nhà văn hóa ấp An Lợi, xã Cái Bè.

5 hoạt động hưởng ứng - tạo sức sống cộng đồng cho lễ hội gồm: Hội thi chưng nghi, mâm ngũ quả: Trò chơi dân gian;Thả đèn hoa đăng; Tái hiện nghi thức cúng Đình; Hội thi Trạng nguyên.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp nằm trên bờ Bắc hạ lưu sông Mê Kông thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, là một trong những làng cổ tiêu biểu ở Nam Bộ. Làng có lịch sử gần 300 năm, với nhiều nhà cổ ẩn mình trong các vườn cây ăn trái, kênh rạch đan xen tạo nên vẻ đẹp bí ẩn thu hút du khách.

Di tích kiến trúc - nghệ thuật Làng cổ Đông Hòa Hiệp được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia vào năm 2017; trong đó, Nhà cổ ông Kiệt được UNESCO công nhận. Mỗi ngày, Làng cổ Đông Hòa Hiệp thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu.

Nhà cổ Ông Kiệt trong Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa hiệp năm 2025 không chỉ là chuỗi sự kiện trải nghiệm, mà còn là nỗ lực chiến lược nhằm bảo tồn giá trị di sản kiến trúc, tôn vinh nếp sống miệt vườn đặc trưng Nam Bộ. Từ đó, Đồng Tháp hướng đến phát triển du lịch bền vững, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch bản địa và quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước.

