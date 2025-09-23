Chiều 23/9, UBND TP Hải Phòng họp báo cung cấp thông tin chính thức về Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025. Đây là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc đầu tiên được tổ chức sau khi Hải Phòng mở rộng địa giới hành chính, mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nhằm tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và 583 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Đồng thời, đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Quy mô lớn nhất từ trước đến nay



Theo kế hoạch, Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 1-12/10 (tức từ mùng 10-21 tháng 8 âm lịch) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cả phần lễ và phần hội đều được nâng cấp về hình thức và nội dung, song vẫn đảm bảo sự trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng sẽ giữ vai trò Trưởng BTC.

Đặc biệt, năm nay sẽ diễn ra sự kiện vinh danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng tầm vị thế của Hải Phòng trên bản đồ văn hóa, du lịch quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai thông tin những nét mới tại lễ hội năm nay.

Trọng tâm của lễ hội năm nay sẽ tập trung vào ngày 7/10 (tức ngày 16/8 âm lịch) với chuỗi sự kiện tiêu biểu: Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Nguyễn Trãi; Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Trần Hưng Đạo; Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025; Chương trình nghệ thuật Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản; Lễ khai ấn Đức Thánh Trần; Lễ công bố Di sản thế giới đối với quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Các nghi lễ được chuẩn hóa, nâng tầm quy mô xứng đáng với tầm vóc của Di sản thế giới. Không gian tổ chức lễ hội được mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc đến sông Lục Đầu. Chương trình nghệ thuật kết hợp nhiều loại hình: ca múa nhạc, xiếc, trình chiếu thị giác 3D mapping-layer mapping... nhằm tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương trên vùng đất Vạn Kiếp lịch sử.

Thúc đẩy quảng bá du lịch và thương mại



Tuần Văn hóa - Du lịch và Xúc tiến Thương mại được tổ chức song song với lễ hội, mở rộng quy mô với nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống và ẩm thực đặc sắc của các địa phương trong và ngoài thành phố. Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn chế tác sản phẩm, giao lưu văn hóa nghệ thuật dân gian phục vụ du khách.

Thành phố cũng giới thiệu 3 sản phẩm du lịch mới. Ngoài ra, công nghệ số sẽ được đẩy mạnh ứng dụng trong công tác quảng bá lễ hội, hướng đến mục tiêu đưa Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc không chỉ là sự kiện văn hóa - tín ngưỡng mà còn là sản phẩm du lịch đặc trưng của Hải Phòng, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu văn hóa của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.