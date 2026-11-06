Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa toàn cầu, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) công bố tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội (Hanoi Global Culinary Festival - Hanoi Firebeat World Festival) diễn ra từ ngày 27-29/11/2026.

Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hướng tới mục tiêu tôn vinh tinh hoa văn hóa Thủ đô và nâng cao vị thế kết nối quốc tế. Với chủ đề Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu, lễ hội mang đến cho người dân và du khách một không gian trải nghiệm văn hóa, giải trí, ẩm thực cùng âm nhạc bùng nổ, dự kiến thu hút khoảng 150.000 lượt khách tham quan.

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ảnh: BTC

Thông tin tại buổi họp báo sáng 6/11, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, sự kiện được triển khai dựa trên Kế hoạch số 128/KH-UBND của Thành phố nhằm thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Trong đó, ẩm thực được xác định là một ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, đồng thời là sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội. Sự kiện được định hướng trở thành một thương hiệu lễ hội quốc tế thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô, mỗi mùa lễ hội có một chủ đề mới để giữ chân du khách qua từng năm.

Ông Quang cho biết, trải rộng trên diện tích 43.000m2 với 5.000 chỗ ngồi, không gian lễ hội được quy hoạch bài bản quanh 4 trụ cột nội dung chính bao gồm: Cuộc thi BBQ quốc tế, các Không gian ẩm thực thế giới, chương trình Đại nhạc hội quốc tế và Không gian văn hóa Năm châu. Du khách đến đây không chỉ được thưởng thức đa dạng hương vị món ăn mà còn có cơ hội đắm chìm trong bầu không khí nghệ thuật đặc sắc của các nước.

Điểm nhấn giải trí của chuỗi sự kiện là Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám như: Tùng Dương, Tóc Tiên cùng dàn DJ sôi động, kết hợp với các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng lấy cảm hứng từ lửa. Song song với đó, Không gian văn hóa Năm châu (Global Culture Village) sẽ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật và hoạt động giao lưu phong tục, đời sống đầy màu sắc từ nhiều quốc gia trên thế giới.

"Đáng chú ý, thời điểm diễn ra lễ hội cũng trùng với Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Với việc các hoạt động trọng tâm của Liên hoan phim Quốc tế được đặt ngay tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, BTC kỳ vọng sự kết hợp này sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng mạnh mẽ giữa điện ảnh, sáng tạo, ẩm thực và âm nhạc, biến Hà Nội thành điểm đến bùng nổ năng lượng trong những ngày cuối tháng 11", Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Hiền, đại diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) khẳng định lễ hội chính là lời mời thường niên gửi tới bạn bè quốc tế nhằm kết nối văn hóa và chung nhịp sáng tạo. Việc lấy tinh hoa ẩm thực Việt làm bản sắc, giao lưu quốc tế làm động lực và sáng tạo làm phương thức thể hiện sẽ từng bước hình thành tài sản văn hóa lâu dài, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Hà Nội trong mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.