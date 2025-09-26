Chiều 26/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh: Lễ hội là sáng kiến quan trọng nhằm tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững. Đây sẽ là cầu nối gắn kết các quốc gia, dân tộc cùng vượt qua khó khăn, thách thức của thời đại như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, hướng tới hòa bình và thịnh vượng chung.

Ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL. Ảnh: BTC

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc Việt Nam sẽ giới thiệu nét văn hóa nào tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Hải Bình cho biết, BTC đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, mỗi loại hình nghệ thuật đều có giá trị riêng và việc chọn lựa luôn đặt ra nhiều băn khoăn.

Thứ trưởng chia sẻ, Việt Nam vừa tổ chức thành công triển lãm về hành trình 80 năm độc lập, tự do, hạnh phúc, giới thiệu những tinh hoa nổi bật của đất nước. Vì vậy, tại lễ hội lần này, không gian văn hóa Việt Nam sẽ được đại diện bởi Thủ đô Hà Nội - nơi hội tụ hồn cốt của văn hóa dân tộc và nghìn năm văn hiến.

Ông hy vọng sự lựa chọn này sẽ mang đến cho bạn bè quốc tế trải nghiệm sâu sắc và nhận được sự đồng tình, ủng hộ.

Nhiều đại sứ quán, tổ chức quốc tế tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.

Tính đến ngày 25/9, đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế và trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự lễ hội. Chương trình quy tụ 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế, 12 đơn vị giới thiệu sách và 20 quốc gia gửi phim tham gia hoạt động chiếu phim.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa cho biết, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 3-5/10/482025 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như: Ngày hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế, chiếu phim, dân vũ quốc tế, mỹ thuật quốc tế, trình diễn trang phục áo dài, ngày hội Sách quốc tế Hà Nội cùng các hoạt động phụ trợ.

Với phương châm "văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện", Bộ VHTTDL kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên tầm quốc tế của Hà Nội, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia, đồng thời khẳng định đóng góp của văn hóa trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.