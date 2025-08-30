Đó là nhận định của bà Regina Gleim - Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Du lịch TP. Moscow khi trả lời phỏng vấn.

Ảnh: Bà Regina Gleim - Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Du lịch TP. Moscow

- Công chúng phản hồi ra sao với các hoạt động văn hóa Việt Nam như trình diễn áo dài, biểu diễn nhạc truyền thống và giới thiệu ẩm thực tại Lễ hội Văn hóa Việt Nam ở Moscow?

Lễ hội đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo người dân và du khách. Khách tham quan vô cùng hào hứng tham gia các lớp học nấu ăn với những món đặc trưng như phở bò, nem cuốn, và cốm xào. Các tiết mục múa rối nước, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, võ thuật và múa dân gian Việt Nam để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ. Bộ sưu tập áo dài “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhà thiết kế Vũ Việt Hà đặc biệt thu hút công chúng nhờ khắc họa vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội qua hình tượng những loài hoa.

Khách tham quan cũng ấn tượng với triển lãm sơn mài - sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật truyền thống và thiết kế hiện đại - cùng triển lãm ảnh “Việt Nam: Đất nước và Con người” phản ánh phong cảnh và đời sống thường nhật. Nhiều hoạt động trải nghiệm trực tiếp như nặn tò he, làm tranh Đông Hồ, mua sắm sản phẩm thủ công truyền thống (sơn mài, nón lá) tạo thêm sự hấp dẫn. Phản hồi chung trên mạng xã hội và trực tiếp tại sự kiện đều rất tích cực, nhấn mạnh đến tính chân thực và bầu không khí đặc sắc của lễ hội.

Trình diễn BST áo dài “Hà Nội 12 mùa hoa” của NTK Vũ Việt Hà tại Lễ hội

- Thông điệp mà Ủy ban Du lịch TP. Moscow muốn gửi đến người dân và du khách quốc tế qua các sự kiện này là gì, thưa bà?

Thông qua những sự kiện như Lễ hội Văn hóa Việt Nam, Ủy ban Du lịch TP. Moscow muốn nhấn mạnh tinh thần cởi mở, sự đa dạng văn hóa và lòng hiếu khách nồng hậu. Đây là một phần trong nỗ lực lâu dài của thành phố nhằm củng cố các mối quan hệ giao lưu quốc tế, xây dựng hình ảnh Matxcơva như một đô thị năng động và hội nhập.

Những sáng kiến này cũng phù hợp với chiến lược phát triển du lịch lâu dài của Thành phố. Dự kiến đến năm 2030, Moscow sẽ đón khoảng 7,3 triệu lượt khách đến tham dự các lễ hội văn hóa, hội chợ, hòa nhạc và sự kiện cộng đồng quy mô lớn. Điều này phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu trải nghiệm văn hóa ý nghĩa, đồng thời khẳng định vị thế của Moscow là trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế.

Thông qua việc mang đến các chương trình văn hóa đặc sắc và chất lượng, Ủy ban hướng tới việc nâng cao sức hút của Moscow với du khách quốc tế, đồng thời tạo thêm trải nghiệm phong phú cho người dân. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của ngành du lịch toàn cầu, những sáng kiến này đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng sự hiện diện, thúc đẩy du lịch văn hóa và hướng tới phát triển bền vững. TP. Moscow luôn sẵn sàng chào đón thêm nhiều du khách từ Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội Văn hóa Ấn Độ tại Moscow

- Lễ hội Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa thế nào với chiến lược phát triển du lịch và văn hóa của TP. Moscow?

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là minh chứng rõ nét cho cam kết của Moscow trong việc thúc đẩy đa dạng văn hóa, tăng cường quan hệ quốc tế và nâng cao sức hấp dẫn của Thành phố đối với du khách toàn cầu. Đây là một phần trong dự án “Mùa hè ở Moscow ”, quy tụ hàng trăm sự kiện - từ hòa nhạc, thể thao đến hoạt động thiện nguyện - diễn ra khắp Thành phố.

Quảng trường Manezhnaya đã trở thành điểm nhấn của các lễ hội quốc tế. Trước đó, nơi đây từng đăng cai Lễ hội Văn hóa Ấn Độ và Lễ hội Văn hóa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, thu hút hơn 1,1 triệu người tham dự. Những sự kiện như vậy góp phần khẳng định Moscow là thành phố cởi mở, hiếu khách, nơi các nền văn hóa không chỉ được chào đón mà còn được tôn vinh.

Chúng tôi cũng đã ghi nhận tác động tích cực: lượng khách Việt Nam đến Moscow ngày càng tăng. Năm ngoái có hơn 36.000 du khách Việt đến thăm, tăng 15% so với năm 2023. Đây là kết quả của các lễ hội văn hóa, cùng với chính sách thị thực thuận lợi và sự kết nối hàng không tốt hơn. Như vậy, ngoài yếu tố lễ hội, sự kiện còn góp phần thực hiện mục tiêu dài hạn đưa Moscow trở thành điểm đến đẳng cấp thế giới.

- Xin cảm ơn bà!

Nhật Nga (thực hiện)