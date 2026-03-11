Sự kiện có sự tham dự của đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư VHR (chủ đầu tư dự án), Công ty Cổ phần Bất động sản Netland (đơn vị phát triển dự án); Công ty Cổ phần Xây dựng Central (Tổng thầu xây dựng), PVcomBank (Ngân hàng tài trợ) cùng các đối tác chiến lược quan trọng trong tương lai.

Lễ kick-off Welltone Luxury Residence còn quy tụ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ 16 đại lý phân phối chiến lược hàng đầu trên toàn quốc. Sự hiện diện của các “đầu tàu” trong chuỗi phát triển dự án tạo nên bầu không khí sôi động, quyết tâm chinh phục thị trường, thể hiện định hướng phát triển dài hạn của dự án tới đội ngũ phân phối.

Không khí “nóng rực” của hơn 1.000 chuyên viên tại lễ ra quân dự án Welltone Luxury Residence

Khởi động hành trình kiến tạo chuẩn sống Wellness giữa lòng phố biển Nha Trang

Với chủ đề đầy cảm hứng “Dòng chảy Wellness giữa mũi vịnh thượng lưu”, Lễ kick-off dự án Welltone Luxury Residence là lời tuyên ngôn về định hướng phát triển của Welltone Luxury Residence trong giai đoạn mới. Hình ảnh “dòng chảy” tượng trưng cho sự vận động liên tục của năng lượng sống, của nhịp thở đô thị biển và của hành trình kiến tạo chuẩn sống “wellness” bền vững giữa trung tâm Nha Trang. Tại đây, wellness trở thành dòng chảy xuyên suốt trong quy hoạch, thiết kế, tiện ích và cộng đồng cư dân tương lai.

Ông Lê Tiến Vũ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Netland phát biểu khai mạc sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Tiến Vũ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Netland nhấn mạnh: “Welltone Luxury Residence là lời giải toàn diện cho bài toán về một chuẩn sống thượng lưu thế hệ mới, nơi giá trị sức khỏe và tinh thần được đặt lên hàng đầu. Với định hướng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2028, Netland cam kết đồng hành cùng các đối tác, xây dựng chất lượng, bàn giao đúng tiến độ, mang lại những giá trị bền vững và một tài sản truyền đời giá trị cho khách hàng”.

Nghi thức kick-off đánh dấu khát vọng chinh phục thị trường của dự án Welltone Luxury Residence

Sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án, mà còn thể hiện sự đồng lòng - đồng hành - đồng cam kết giữa chủ đầu tư, đơn vị phát triển và hệ thống phân phối trong khát vọng kiến tạo một chuẩn sống wellness khác biệt tại vịnh biển Nha Trang, một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh.

Lợi thế khác biệt từ vị trí, sở hữu lâu dài đến chuẩn sống Wellness

Welltone Luxury Residence là tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp trung tâm thương mại - dịch vụ, giải trí và nghỉ dưỡng, được phát triển trên quỹ đất rộng hơn 11.115 m², gồm 03 tòa tháp cao 25 - 28 tầng, cung cấp ra thị trường hơn 1.340 căn hộ đa dạng loại hình từ studio, 1-3 phòng ngủ đến penthouse sang trọng. Đặc biệt, đây là dự án đất ở sở hữu lâu dài hiếm hoi trên cung đường ven biển “tỷ đô” Trần Phú.

Dự án Welltone Luxury Residence tọa lạc vị trí “độc tôn” tại cung đường tỷ đô Trần Phú. Ảnh phối cảnh dự án

Tọa lạc tại giao điểm của đường Xóm Cồn và cung đường “tỷ đô” Trần Phú, Welltone Luxury Residence ghi dấu ấn với tầm nhìn panorama ôm trọn vịnh biển Nha Trang, nơi cư dân có thể phóng tầm mắt bao trọn vịnh xanh cùng nhịp sống đô thị sôi động. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình Wellness Home, với hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện: không gian xanh đa tầng, mặt nước, hồ bơi tràn vô cực, phố đi bộ trên không, khu yoga - thiền, thương mại -dịch vụ cao cấp… tạo nên môi trường sống cân bằng giữa thân - tâm - trí.

Hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe được thiết kế như một "resort riêng tư", "đo ni đóng giày" cho cộng đồng tinh hoa. Không gian sống tiện nghi hiện hữu qua bộ sưu tập hơn 60 tiện ích nội khu vượt trội, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn "sống khỏe, sống sang": 1.800m² phố đi bộ trên không; 2.000m² công viên; 1.200m² hồ bơi tràn vô cực tầm nhìn song thủy; 12.000m² thương mại dịch vụ đẳng cấp và 6.000m² tiện ích đặc quyền.

Trên nền tảng đó, Welltone Luxury Residence không chỉ kiến tạo một nơi an cư, mà còn hình thành cộng đồng Welltonista, những cư dân thượng lưu theo đuổi phong cách sống khỏe mạnh, tinh tế và yêu cuộc sống. Một chuẩn sống mới đang dần hình thành, nơi giá trị hưởng thụ, sức khỏe và kết nối cộng đồng được nâng tầm, xứng đáng với vị thế của những chủ nhân tinh hoa tại trung tâm phố biển Nha Trang.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư VHR)