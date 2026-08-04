Đây không chỉ là một nghi lễ tiễn đưa thông thường, mà là một nét văn hóa đặc sắc mang thông điệp về một niềm tin mãnh liệt rằng: Tri thức và quyền lực của một vị thầy cúng không hề mất đi sau hơi thở cuối cùng.