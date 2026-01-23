Lê Thị Khánh Huyền (biệt danh Khánh Huyền 2K4, SN 2004, quê Quảng Ninh) là một trong những gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu 7,3 triệu lượt theo dõi trên TikTok và 2,6 triệu lượt theo dõi trên Instagram.

Khánh Huyền được biết đến với vai trò sáng tạo nội dung, thường xuyên chia sẻ video về phong cách thời trang, làm đẹp và lối sống.

Lê Thị Khánh Huyền có biệt danh là Khánh Huyền 2K4

Với gương mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ, Khánh Huyền còn là người mẫu ảnh có tiếng. Cô cũng là cái tên được nhiều nhãn hàng thời trang “chọn mặt gửi vàng” để quảng cáo sản phẩm.

Năm 2022, khi vừa tròn 18 tuổi, Khánh Huyền khiến nhiều người ngỡ ngàng khi công khai kết hôn với Duy Nhỏ (biệt danh là Bụt, tên thật là Nguyễn Phạm Anh Duy, SN 1998, quê Đồng Tháp).

Duy Nhỏ là gương mặt nổi bật trong cộng đồng streamer Việt, hoạt động theo hướng KOL (người có ảnh hưởng trong cộng đồng). Anh xây dựng cho mình hình ảnh điềm đạm, lịch lãm, không ồn ào nên chiếm được thiện cảm của nhiều người.

Bên cạnh đó, việc thân thiết với những streamer nổi tiếng cũng giúp Duy Nhỏ được công chúng chú ý nhiều hơn.

Duy Nhỏ có biệt danh là "thiếu gia Cao Lãnh"

Những năm qua, Duy Nhỏ thường xuất hiện trong các video chia sẻ về những chuyến đi, tham gia sự kiện cộng đồng và vlog nói về cuộc sống thường ngày.

Ở mỗi video, anh chàng đều gây chú ý bởi phong cách thời trang chỉn chu và những trải nghiệm du lịch màu sắc, sinh động.

Ngoài ra, anh còn được gọi là “thiếu gia Cao Lãnh” khi xuất thân trong gia đình có điều kiện, thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang trọng với xe sang, đồ hiệu và những chuyến du lịch xa hoa.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2022

Năm 2024, sau 2 năm kết hôn, Duy Nhỏ và Khánh Huyền công khai hình ảnh con gái đầu lòng.

Thời gian qua, cộng đồng mạng rộ lên tin đồn cặp đôi đã “đường ai nấy đi”. Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Huyền xác nhận cả hai không còn chung sống với tư cách vợ chồng, đã ly thân một thời gian và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn.

Theo chia sẻ của nữ TikToker, nguyên nhân đổ vỡ là do "đôi bên không còn cùng quan điểm sống, không còn phù hợp để tiếp tục cuộc hôn nhân".

