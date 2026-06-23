Tất cả nhu cầu học tập, vui chơi, khám phá thiên nhiên và kết nối cộng đồng được đan cài trong cùng không gian sống, tạo nền tảng cho hành trình trưởng thành của cư dân nhí.

Learn - đặc quyền trường kế bên nhà

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 phút qua cao tốc Bến Lức - Long Thành, Solaria Rise sở hữu lợi thế kết nối liên vùng & kế thừa toàn bộ hệ sinh thái đã hiện hữu tại đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha. Trong đó, giáo dục là mảnh ghép tiện ích nổi bật, kiến tạo môi trường sống toàn diện cho các gia đình trẻ.

Cư dân nhí chỉ mất từ 5 phút để đến trường, nhờ hệ thống trường học liên cấp. Hiện tại trường Song ngữ Quốc tế EMASI Plus tại Waterpoint đã hoạt động, tích hợp các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông theo chuẩn quốc tế, đảm bảo lộ trình học tập xuyên suốt cho trẻ. Hệ sinh thái giáo dục tại đây sẽ sớm hoàn thiện với Trường Mầm non Talent Kids, cùng Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến Waterpoint trong tương lai gần, thêm lựa chọn giáo dục chất lượng cho cư dân Waterpoint và người dân khu vực lân cận.

Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Plus Waterpoint quy mô 6ha

Với khoảng cách rất gần và hệ thống an ninh đa lớp, trẻ có thể tự đi bộ hoặc đạp xe đến trường, từ đó học được cách tự lập từ việc quản lý thời gian và chủ động di chuyển đến lớp. Còn với cha mẹ, “nhà gần trường” giúp tiết kiệm thời gian di chuyển mỗi ngày, xoá bỏ nỗi lo kẹt xe hay lo lắng về sự an toàn của con trên những cung đường xa.

Khi con lớn hơn, lợi thế giáo dục của Solaria Rise tiếp tục được mở rộng nhờ khả năng kết nối đến các cụm trường đại học và cơ sở đào tạo như Trường Đại học Tân Tạo tại Đức Hòa, trường Đại học Tâm Anh (đang xây dựng) cùng các trường đại học lớn tại khu Nam TP.HCM như Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Kinh tế, Đại học Tôn Đức Thắng... Nhờ đó, gia đình có thêm lựa chọn khi con bước vào giai đoạn định hướng nghề nghiệp, mà vẫn giữ được lợi thế an cư trong một môi trường sống đã ổn định.

Ở Solaria Rise, những lớp học nhỏ, workshop, hoạt động cộng đồng được tổ chức giữa không gian xanh, giúp con học thêm kỹ năng mới

Live & play - môi trường sống nuôi dưỡng sức khỏe thể chất, kết nối cộng đồng

Được bao bọc bởi dòng sông Vàm Cỏ Đông cùng hệ sinh thái mảng xanh - mặt nước rộng hàng chục hecta, Waterpoint mang đến cho cư dân nhí môi trường sống gần gũi thiên nhiên hiếm có. Hệ tiện ích đa lớp từ nội khu đến toàn khu đô thị, giúp trẻ phát triển thể chất toàn diện. Sau giờ học, con có thể bơi lội hay vui chơi ở công viên nội khu, cùng cha mẹ chèo kayak trên vịnh cảng, thăm làng văn hóa Việt - Nhật hay cắm trại cùng bạn bè… Đặc biệt, sự xuất hiện của The Flux - tổ hợp thương mại, vui chơi, giải trí… giúp trẻ có thêm không gian vui chơi và kết nối bạn bè ngay trong khu đô thị.

Trải nghiệm ngoại khóa hay mối quan hệ láng giềng gắn bó giúp các con được truyền cảm hứng từ giá trị sống tích cực ngay từ khi còn nhỏ.

“Điểm neo” giá trị bền vững

Nhìn rộng hơn, hệ sinh thái “Learn - Live - Play” cũng là “điểm neo” giá trị dài hạn của bất động sản. Bởi khu đô thị đáp ứng nhu cầu sống, học tập, vui chơi của trẻ từ nhỏ đến trưởng thành luôn có sức hút với người mua ở thực, đặc biệt là các gia đình trẻ, chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao làm việc tại các tập đoàn, khu công nghiệp lân cận.

Từ góc độ dài hạn, Solaria Rise hưởng lợi chính khi điểm rơi hạ tầng quy mô lớn tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM hoàn thiện ngay trong 2026. Điển hình, khi các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3… được đưa vào khai thác, khả năng kết nối của khu vực được nâng cao, góp phần gia tăng sức hút của BĐS và mở ra dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Mang đến cơ hội sở hữu dễ dàng cho người mua, Solaria Rise được mở bán với giá chỉ từ 1,45 tỷ đồng/căn cùng chính sách “mua nhà bằng lương tháng”. Người mua chỉ cần trả 10% để ký hợp đồng mua bán, thanh toán chỉ từ 0,5%/tháng đến khi nhận nhà. Đặc biệt, ngân hàng cho vay đến 65% giá trị căn hộ cùng ưu đãi lãi suất lên đến 15 tháng sau khi bàn giao vào quý III/2027.

Solaria Rise vào “tầm ngắm” nhiều gia đình có con nhỏ.

Hội tụ nhiều tầng giá trị, Solaria Rise được kiến tạo như nền tảng đồng hành cùng mỗi gia đình trên hành trình nuôi dưỡng hạnh phúc và xây dựng tương lai cho thế hệ tiếp nối. Thước đo giá trị của dự án không chỉ đến từ vị trí, hạ tầng hay tiện ích, mà còn nằm ở khả năng nuôi dưỡng những giá trị bền vững hơn: một tuổi thơ giàu trải nghiệm, một môi trường sống lành mạnh và điều kiện tốt nhất để thế hệ tương lai trưởng thành toàn diện.

(Nguồn: Nam Long)