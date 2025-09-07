Tôi năm nay 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến lễ cưới của tôi. Vợ sắp cưới là một cô gái nổi tiếng xinh đẹp. Tôi thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi có được trái tim em.

Phải mất gần 5 năm, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý của em. Khoảnh khắc em chấp nhận lời cầu hôn, tôi đã nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Từ giây phút đó, tôi lao vào chuẩn bị cho đám cưới, mong ngày trọng đại trở thành kỷ niệm đẹp nhất đời mình. Nhưng niềm hạnh phúc đang dâng trào ấy đã bị một cú sốc bất ngờ bóp nghẹt.

Ảnh minh họa: P.X

Khi đang xem một trang web chuyên cung cấp dịch vụ chụp ảnh cưới cao cấp, tôi giật mình khi thấy hình một cô gái mặc váy cưới trắng tinh khôi, có vóc dáng và gương mặt giống hệt em.

Nhìn kỹ, tôi khẳng định đó chính là em. Điều khó hiểu là em lại đang tay trong tay, nép mình bên một người đàn ông mặc trang phục chú rể.

Thoạt đầu, tôi nghĩ chắc em từng làm mẫu ảnh cho studio này để kiếm thêm thu nhập. Thậm chí tôi còn thấy tự hào vì người yêu mình từng là "nàng thơ" của một cửa hàng áo cưới.

Nhưng vì tò mò, tôi đã gọi điện hỏi. Câu trả lời khiến tôi chết lặng. Nhân viên cửa hàng cho biết đó không phải ảnh mẫu, mà là ảnh cưới thật của khách hàng. Vì tấm ảnh quá đẹp, họ xin giữ lại để quảng bá.

Nghe chuyện, tôi rụng rời. Tôi không dám tin vào sự thật. Bởi từ ngày yêu nhau, tôi chưa từng nghe em có người đàn ông khác.

Không còn cách nào khác, tôi chất vấn em. Ban đầu, em im lặng, nước mắt chảy dài. Sau nhiều lần tôi gặng hỏi, cuối cùng em cũng thừa nhận mình từng đính hôn với người đàn ông khác.

Em kể đã yêu anh ta say đắm và cả hai chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nhưng ngay trước ngày lên xe hoa, anh ta bỏ rơi em để quay lại với người yêu cũ vừa trở về sau thời gian xuất khẩu lao động.

Ngày ấy, em bị bỏ lại giữa bao lời dị nghị, đau đớn đến mức muốn gục ngã. Chính vì ký ức đó, em không dám kể sự thật với tôi. Em muốn quên đi quá khứ và bắt đầu lại.

Những lời giải thích của em vẫn không khiến tôi bớt ngờ vực, đau khổ. Giờ đây, lòng tôi rối bời.

Tôi vừa thương em, vừa xót xa cho nỗi đau em từng trải. Nhưng đồng thời, tôi lại bị dày vò bởi nghi ngờ và sợ hãi. Liệu câu chuyện em kể có hoàn toàn thật? Liệu tôi có đang bước vào cuộc hôn nhân mà ở đó, mình chỉ là “người thay thế”?

Ngày cưới đang đến rất gần. Tôi yêu em nhưng lại sợ quá khứ kia sẽ ám ảnh cuộc hôn nhân của tôi sau này. Tôi muốn từ bỏ, chạy trốn khỏi mối quan hệ có quá nhiều rủi ro, ngờ vực.

Nhưng làm như vậy, tôi lại thấy mình quá tàn nhẫn. Bởi nếu như thế, em sẽ thêm một lần tổn thương sâu sắc. Trái tim tôi không cho phép mình làm như vậy trong khi lý trí lại khuyên nên từ bỏ cuộc hôn nhân sắp tới này.

Tôi phải làm sao đây?

Độc giả giấu tên