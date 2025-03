Bánh xèo là món ăn nổi tiếng ở khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Những chiếc bánh vàng ruộm, giòn rụm làm say lòng du khách phương xa.

Tuy nhiên, món bánh xèo ở núi Cấm (Tịnh Biên, An Giang) có điều khác biệt khi được ăn kèm với khoảng 40 loại rau rừng, trong đó có nhiều loại chỉ mọc được tự nhiên trong rừng, phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên còn được xem là rau "trời ban".

Bánh xèo rau rừng là đặc sản ở núi Cấm, An Giang. Ảnh: Dương Việt Anh

Trên đường lên đỉnh núi Cấm, du khách có thể bắt gặp nhiều hàng bán bánh xèo rau rừng. Trên bàn ăn, chủ quán đặt những đĩa rau lớn, tươi rói, với hàng chục loại rau khác nhau. Có quán còn bày dãy bàn lớn, phủ kín các loại rau non, nhìn rất hấp dẫn.

Chị Tường Vy, chủ quán bánh xèo Huy Hoàng rất đông khách trên đỉnh núi Cấm cho biết, món bánh xèo nơi đây ăn kèm với khoảng 40 loại rau rừng khác nhau. Dù thực khách chỉ gọi một suất bánh, nhân viên vẫn phục vụ đĩa rau lớn, đủ loại. Thực khách ăn hết, có thể ra bàn lựa chọn loại rau yêu thích để ăn thêm, hoàn toàn miễn phí.

"Mỗi loại có một hương vị riêng, đủ chua, chát, ngăm đắng... có nhiều loại là vị thuốc dân gian tốt cho sức khỏe. Khi kết hợp cùng nhau, chúng mang tới hương vị đặc trưng, thơm ngon cho chiếc bánh xèo", chị Vy cho hay.

Những rổ rau rừng được chuẩn bị để phục vụ thực khách ăn bánh xèo. Ảnh: Dương Việt Anh

Núi Cấm tọa lạc tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với độ cao khoảng 710m so với mực nước biển, còn được gọi là Thiên Cấm Sơn, cách TPHCM hơn 250km. Đây là ngọn núi cao nhất của Thất Sơn, vùng sơn địa đặc thù, độc đáo không chỉ của An Giang, mà của cả Đồng bằng sông Cửu Long.

Điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu mát mẻ, khiến khu vực này trở thành nơi phát triển của nhiều loại rau rừng vừa tươi ngon, hương vị độc đáo vừa tốt cho sức khỏe.

Loại rau nổi bật nhất trong đĩa rau ăn kèm với bánh xèo núi Cấm là tía tô rừng với màu đỏ tươi, hơi ngả tím bắt mắt. Rau có vị chua nhẹ, giúp giảm bớt độ ngấy cho món ăn.

Theo chị Vy, một loại rau khác tạo mùi thơm đặc trưng cho món bánh xèo là xá xị. Loại rau này thường mọc ở nơi ẩm thấp, khí hậu mát mẻ, hình dáng tương tự lá quế. Lá rau có tinh dầu thơm tự nhiên, dễ chịu.

Chị Vy giới thiệu bánh xèo rau rừng cho thực khách. Ảnh: Dương Việt Anh

Một loại khác không thể thiếu là lá bứa với vị chua, thanh mát, hương thơm nồng, giúp kích thích vị giác.

Trong đĩa rau rừng còn rau hoàng ngọc, ái nhĩ lan, đọt sung, đọt xoài, chòi mòi, ngành ngạnh, sao nhái, cát lồi, đinh lăng...

"Thông thường, mỗi kg rau rừng có giá từ 20.000 đồng. Mùa mưa, rau sẽ non và ngon hơn. Nhiều loại chỉ có hái trong rừng mới thơm ngon, còn trồng ở vườn nhà thì không có hương vị đó", chị Vy cho biết.

Cách làm bánh xèo tại đây tương tự những địa phương miền Tây khác. Hỗn hợp bột bánh được pha từ bột gạo, bột nghệ, nước cốt dừa, trứng gà.

Bột bánh được đổ trên những chiếc chảo gang rộng, sâu lòng, nóng già. Đầu bếp xoay tròn chảo sao cho bột tráng đều, không quá dày cũng không quá mỏng. Vỏ bánh khi chín phải có màu vàng tươi đẹp mắt, giòn rụm.

Nhân bánh có thịt băm, tép, giá đỗ, bông điên điển, củ sắn. Mỗi đầu bếp lâu năm tại quán có thể đổ cùng lúc 12-14 chảo bánh xèo.

Chiếc bánh xèo có kích cỡ khá to, phần viền mỏng dính, giòn tan trong miệng. Ảnh: Dương Việt Anh

Bánh đưa ra bàn phục vụ thực khách phải còn nóng hôi hổi. Ảnh: Dương Việt Anh

"Nước chấm cũng là linh hồn của món ăn này. Tôi thường pha nước chấm chua ngọt từ mắm, đường, chanh, tỏi, ớt và củ cải, cà rốt", chị Vy cho hay.

Miếng bánh xèo giòn tan, nhiều nhân ăn kèm các loại rau chua, chát, đắng lạ miệng rồi chấm đẫm nước mắm chua ngọt làm hài lòng bất cứ thực khách khó tính nào. Mỗi chiếc bánh xèo chay có giá 15.000 đồng, bánh xèo mặn 25.000 đồng.

"Khi leo lên đỉnh núi cao, có thể do mệt, đói và giữa khí hậu trong lành nơi đây, nên món bánh xèo càng trở nên ngon miệng", anh Dương Việt Anh, một hướng dẫn viên tại núi Cấm cho biết.

Thời điểm các quán bánh xèo rau rừng đông khách nhất là từ tháng Giêng đến tháng Tư âm lịch hàng năm. Ảnh: Dương Việt Anh

Núi Cấm có các di tích lịch sử, tôn giáo, cùng hệ thống sinh thái rừng đa dạng và phong phú, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, thu hút. Khu du lịch, hành hương núi Cấm được định hình trong các tuyến du lịch quan trọng của An Giang.