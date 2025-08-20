Trong 2 ngày 14 -15/8, 40 khách hàng - những golfer xuất sắc vượt qua vòng loại 2 khu vực Nam - Bắc quy tụ về sân golf Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) để tham dự vòng chung kết Lexus Cup 2025.

Giải đấu năm nay tiếp tục được chia thành 3 bảng: A (HDC 00 - 16), B (HDC 17 - 26), C (HDC 27 - 36), thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố để chọn ra 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho mỗi bảng, 1 giải Best Gross, 1 giải Ladies Champion cho golfer nữ có kết quả gross tốt nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức trao thêm 1 giải Đồng đội dành cho đội có thành tích tốt nhất, 3 giải kỹ thuật và 2 giải phụ.

Giải thưởng Hole-In-One năm nay là một chiếc xe Lexus ES 250 - mẫu sedan nổi bật với thiết kế thanh lịch, sang trọng cùng cảm giác lái đầy hứng khởi, vẫn đang chờ đợi một golfer may mắn ở mùa giải tiếp theo.

Góc trải nghiệm thương hiệu tại tiệc tối

Đặc biệt, Lexus Cup 2025 còn có sự hiện diện của Trương Chí Quân - golfer hàng đầu Việt Nam. Sự có mặt của golfer tài năng này không chỉ giúp các khách hàng có thêm kinh nghiệm và nguồn cảm hứng trong thi đấu, mà đây còn là lời khẳng định cho chất lượng và uy tín của Lexus Cup.

Golfer sinh năm 1998 chia sẻ: "Mối duyên của Quân với Lexus đã bắt đầu từ năm 2019, ngay tại giải Lexus Challenge đầu tiên. Giải đấu đó không chỉ là một sân chơi chuyên nghiệp, mà còn là bước ngoặt lớn, tiếp thêm động lực và mở ra những cơ hội quý báu giúp Quân phát triển sự nghiệp. Những trải nghiệm từ giải đấu năm đó đến giờ vẫn luôn là hành trang quý giá đồng hành cùng Quân.

Năm nay, Quân rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng Lexus, nhưng ở một vai trò hoàn toàn khác biệt. Thay vì tham gia thi đấu, Quân sẽ là khách mời tại giải Lexus Cup 2025 - giải golf đặc biệt dành cho các khách hàng của Lexus. Không còn là áp lực cạnh tranh, đây sẽ là cơ hội để Quân được chia sẻ niềm đam mê, giao lưu và học hỏi từ những người cùng chung tình yêu với golf".

Pro-golfer Trương Chí Quân Quân đồng hành cùng Lexus Cup 2025

Không chỉ là một giải đấu thể thao, Lexus Cup còn là cơ hội để thương hiệu tới từ Nhật Bản khẳng định những giá trị đã làm nên tên tuổi của mình, trong đó có tinh thần hiếu khách Omotenashi nổi tiếng.

Khai mạc vòng chung kết Lexus Cup 2025

Chào đón các golfer trong ngày đầu tiên tham dự là buổi tiệc thân mật với không gian mở, mang tới trải nghiệm phóng khoáng ngay tại sân golf. Giải đấu cũng khép lại bằng buổi lễ trao giải được tổ chức trong không gian sang trọng đậm chất Lexus với những bản nhạc jazz du dương cùng thực đơn đặc biệt, thể hiện tôn chỉ hàng đầu của Lexus: Giúp khách hàng trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc trong từng điểm chạm cao cấp, đúng như thông điệp “Sense the Moment”.

Bích Đào