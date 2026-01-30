Kết quả này không chỉ phản ánh sức hút của dòng TV cao cấp mà còn cho thấy xu hướng nâng cấp mạnh mẽ của người tiêu dùng Việt đối với các thiết bị giải trí chất lượng cao.

Thị trường TV OLED tăng trưởng tích cực

Bất chấp những biến động của nền kinh tế, thị trường TV OLED tại Việt Nam trong năm 2025 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Theo số liệu từ GfK, sản lượng và giá trị TV OLED đều tăng khoảng 25% so với năm 2024. Điều này cho thấy nhu cầu trải nghiệm hình ảnh cao cấp, công nghệ hiện đại trong không gian giải trí tại gia ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Cùng với đà tăng trưởng chung của thị trường, phân khúc TV OLED cũng bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn khi nhiều thương hiệu đẩy mạnh đầu tư và gia tăng mức độ hiện diện. Trong bối cảnh đó, LG vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị. Khoảng cách thị phần ổn định so với các đối thủ liền kề cho thấy năng lực cạnh tranh bền vững cũng như vai trò dẫn dắt công nghệ OLED của thương hiệu này tại Việt Nam.

LG tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường với 62,5% về sản lượng và 57,4% về giá trị

Chia sẻ về kết quả kinh doanh, ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí & Truyền thông, LG Electronics Việt Nam cho biết: “LG hiện sở hữu danh mục TV OLED đa dạng về mẫu mã, kích thước và mức giá, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Các dòng LG OLED evo C5 và OLED B5 đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ sự cân bằng giữa chất lượng hiển thị cao cấp, trải nghiệm AI thông minh và mức giá phù hợp cho giải trí tại gia”.

Một xu hướng đáng chú ý khác của thị trường là sự gia tăng nhu cầu đối với TV OLED màn hình lớn. Các sản phẩm có kích thước từ 60 inch hiện chiếm gần 40% tổng sản lượng TV OLED bán ra, phản ánh xu hướng nâng cấp không gian giải trí và đầu tư mạnh tay hơn cho trải nghiệm hình ảnh của người tiêu dùng Việt.

Các sản phẩm OLED kích thước từ 60 inch chiếm gần 40% tổng sản lượng TV OLED, phản ánh xu hướng nâng cấp chất lượng giải trí của người tiêu dùng Việt

Ở quy mô toàn cầu, theo báo cáo từ Omdia, LG tiếp tục giữ vị trí số một về doanh số TV OLED với hơn 52,4% thị phần tính đến hết năm 2024. Đây cũng là năm thứ 12 liên tiếp kể từ 2013, LG duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED cao cấp.

TV OLED 2025: Cá nhân hóa trải nghiệm giải trí tại gia

Thế hệ TV OLED năm 2025 của LG đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Các tính năng như Voice ID, AI Concierge, AI Chatbot hay tìm kiếm thông minh thông qua Microsoft Copilot cho phép TV nhận diện từng thành viên trong gia đình, từ đó đề xuất nội dung, điều chỉnh hình ảnh và âm thanh theo sở thích cá nhân. Theo LG, hệ thống AI có thể tinh chỉnh tới 1,6 tỷ chế độ hình ảnh và 40 triệu chế độ âm thanh khác nhau.

LG tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm một cách toàn diện, đồng hành cùng người dùng từ lúc mở đến khi tắt TV.

Nhờ khả năng cá nhân hóa sâu, dòng TV cao cấp OLED evo AI G5 đã được vinh danh ở hạng mục “TV AI xuất sắc” tại AI Tech Awards 2025. Bên cạnh đó, các mẫu OLED evo AI G5 và OLED evo AI M5 được trang bị bộ xử lý AI α11 thế hệ thứ hai, hỗ trợ nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K với màu sắc sống động và độ sáng cao hơn, gấp khoảng ba lần so với TV OLED phổ thông.

Đáng chú ý, OLED evo AI M5 sở hữu khả năng truyền tải hình ảnh 4K ở tần số 144Hz, trong khi dòng G5 hướng đến người dùng yêu thích chơi game với VRR 165Hz - lần đầu tiên được chứng nhận đồng thời bởi NVIDIA G-Sync và AMD FreeSync.

Bộ xử lý AI α11 thế hệ thứ 2 mạnh và mới nhất giúp nâng cấp hình ảnh chuẩn 4K với sắc màu sống động và độ sáng vượt trội.

Về chất lượng hiển thị, các dòng TV OLED 2025 của LG đạt nhiều chứng nhận quốc tế uy tín như “Perfect Black” và “Perfect Color” từ UL Solutions, độ trung thực màu sắc 100% từ Intertek, cùng khả năng ổn định độ sáng và nhiệt độ màu theo tiêu chuẩn TÜV Rheinland. Ngoài ra, mức phát xạ ánh sáng xanh chỉ ở mức 35%, thấp hơn ngưỡng an toàn quốc tế, góp phần bảo vệ mắt trong quá trình sử dụng lâu dài.

Theo đại diện LG, thành công của TV OLED đến từ định hướng phát triển công nghệ nhất quán, tập trung vào chất lượng hiển thị, cá nhân hóa trải nghiệm và không ngừng cải tiến sản phẩm. Từ những thế hệ OLED đầu tiên với hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng, LG đã liên tục hoàn thiện công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

LG triển khai chiến dịch “Tết nhà là Tết Nhất” mùa 3 với thông điệp “Tết Nhất có AI”

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm và nâng cấp TV tăng mạnh vào dịp cuối và đầu năm, LG tiếp tục triển khai chiến dịch “Tết nhà là Tết Nhất” mùa 3, đồng thời áp dụng nhiều chương trình ưu đãi cho các dòng TV AI thế hệ mới trong quý I/2026, qua đó thúc đẩy tiếp cận phân khúc TV cao cấp và gia tăng giá trị cho người tiêu dùng.

Bích Đào