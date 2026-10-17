Tại Better Choice Awards 2026, LG Electronics được vinh danh ở nhiều hạng mục, ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Không chỉ là giải thưởng tôn vinh các sản phẩm và giải pháp xuất sắc, Better Choice Awards 2026 còn ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các thương hiệu mang lại giá trị thiết thực cho người dùng và cộng đồng. Tại mùa giải năm nay, LG Electronics đã khẳng định dấu ấn toàn diện khi gặt hái thành công trên ba khía cạnh: sản phẩm, dịch vụ và hoạt động doanh nghiệp.

Dấu ấn từ sản phẩm kiến tạo không gian sống

Một trong những điểm sáng đáng chú ý là giải thưởng "Thiết bị nghe nhìn kiến tạo không gian sống" dành cho TV LG OLED evo AI W6. Thành tích này chứng minh cho xu hướng hiện đại, nơi chiếc TV vượt khỏi vai trò giải trí đơn thuần để trở thành một điểm nhấn hài hòa trong tổng thể không gian sống.

Khoảnh khắc TV LG OLED evo AI W6 được ghi nhận với giải thưởng "Thiết bị nghe nhìn kiến tạo không gian sống" tại Better Choice Awards 2026.

LG OLED evo AI W6 gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng chỉ 9,9 mm, lắp sát tường cùng công nghệ Zero Connect truyền tải hình ảnh và âm thanh không dây, tối giản dây dẫn và nâng tầm không gian sống.

Không chỉ nổi bật về thiết kế, TV còn sở hữu màn hình OLED evo cho màu sắc sống động, độ tương phản vượt trội cùng bộ xử lý AI Alpha 11 tối ưu hình ảnh và âm thanh theo nội dung, mang đến trải nghiệm giải trí tự nhiên mà không cần thiết lập thủ công.

LG OLED evo AI W6 sở hữu màn hình siêu mỏng và khả năng tái hiện màu sắc với độ tương phản nổi trội.

Ở khía cạnh giải trí, LG OLED evo AI W6 nổi bật với công nghệ hình ảnh, âm thanh tiên tiến, kết nối không dây mượt mà và thiết kế tối giản, vừa nâng tầm trải nghiệm giải trí vừa tô điểm không gian sống.

Theo Omdia, LG giữ vị trí số 1 thị trường TV OLED toàn cầu 13 năm liên tiếp, với 3,22 triệu sản phẩm bán ra, chiếm 49,7% thị phần. Tại Việt Nam, GfK ghi nhận thị trường TV OLED năm 2025 tăng gần 25% về cả sản lượng và giá trị so với năm 2024. LG tiếp tục dẫn đầu với 62,5% sản lượng và 57,4% giá trị, khẳng định vị thế trong phân khúc TV cao cấp.

Dịch vụ hậu mãi nâng tầm trải nghiệm sở hữu

Bên cạnh giải thưởng dành cho LG OLED evo AI W6, danh hiệu “Đổi mới trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của năm” ghi nhận cam kết đồng hành cùng khách hàng của LG trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Giải thưởng “Đổi mới trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của năm” dành cho LG OLED evo AI W6 là minh chứng cho cam kết sát cánh cùng người tiêu dùng của thương hiệu.

LG Best Care mang đến ba giải pháp dịch vụ linh hoạt: On-Time Care cho phép chủ động chọn lịch sửa chữa, bảo dưỡng; Evening Care+ hỗ trợ ngoài giờ hành chính; và Bright Care cung cấp dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng chuyên sâu định kỳ với thiết bị nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Từ tháng 7/2026, LG cũng áp dụng bảo hành toàn diện 5 năm cho TV OLED evo AI W6 và G6 tại Việt Nam, bao gồm tấm nền, linh kiện và chi phí sửa chữa. Qua đó, LG khẳng định cam kết đồng hành lâu dài, đưa dịch vụ hậu mãi trở thành một phần trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ghi nhận đặc biệt với Nation Builders Awards

Bên cạnh các giải thưởng về sản phẩm và dịch vụ, LG Việt Nam được vinh danh trong “Top 5 đối tác FDI đồng hành tiêu biểu của năm” tại Nation Builders Awards, ghi nhận hành trình đầu tư và phát triển bền vững tại Việt Nam từ năm 1995, với dấu mốc đầu tiên tại Hưng Yên và không ngừng mở rộng sản xuất, R&D.

Danh hiệu “Top 5 đối tác FDI đồng hành tiêu biểu của năm” là sự ghi nhận dành cho chặng đường đồng hành và đầu tư bền vững của LG tại Việt Nam.

LG hiện sở hữu ba nhà máy tại KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) và ba trung tâm R&D tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy đầu tư công nghệ và phát triển hệ sinh thái công nghiệp địa phương.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2026, LG Electronics đã triển khai các dự án giáo dục thiết thực, gồm Không gian Khám phá Sáng tạo “Mở lối Tương lai” cho hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học Tân Mai (Đồng Nai) và Thư viện “Chắp cánh Ước mơ” tại Trường THCS Kim Phượng (Thái Nguyên). Các dự án góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ cho thế hệ trẻ, khẳng định cam kết trách nhiệm xã hội của LG.

Không gian Thư viện “Chắp cánh Ước mơ” tại Trường THCS Kim Phượng (Thái Nguyên) sau khi được LG hỗ trợ các thiết bị công nghệ và bổ sung thêm sách mới.

Những dấu ấn tại Better Choice Awards 2026 là minh chứng cho hành trình phát triển của LG tại Việt Nam: từ các sản phẩm định hình không gian sống, dịch vụ hậu mãi nâng tầm trải nghiệm sở hữu, cho đến những hoạt động đầu tư và đóng góp tích cực cộng đồng địa phương.

Đối với LG Electronics, từng giải thưởng không chỉ ghi nhận những thành tựu riêng lẻ mà còn làm nên khoảnh khắc đáng nhớ của thương hiệu tại Better Choice Awards 2026, đồng thời tái khẳng định chiến lược phát triển bền vững cùng cam kết theo đuổi những giá trị dài hạn của LG tại thị trường Việt Nam.

Bích Đào