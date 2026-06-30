Khi TV trở thành trung tâm cho phim ảnh, thể thao, gaming và nội dung số, trải nghiệm cao cấp không còn phụ thuộc vào một yếu tố đơn lẻ. Hình ảnh cần sáng, sâu và chính xác hơn; chuyển động mượt hơn; màn hình đủ lớn để tạo cảm giác bao trùm; đồng thời AI tối ưu nội dung theo từng người dùng. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của LG trong dải TV 2026.

Công nghệ hiển thị tiếp tục là nền tảng của TV cao cấp

Ở dòng TV OLED cao cấp, LG tiếp tục nâng cấp các sản phẩm TV LG OLED evo AI 2026 với Hyper Radiant Color Technology, giúp cải thiện độ sáng, khả năng tái tạo màu sắc và tối ưu hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng, đồng thời duy trì các ưu điểm cốt lõi của OLED như màu đen sâu, độ tương phản cao và khả năng kiểm soát hình ảnh ở cấp độ từng điểm ảnh.

TV LG OLED evo AI W6 - mẫu TV dán tường không dây siêu mỏng biến TV thành bức tranh nghệ thuật số

Nổi bật trong dải OLED năm nay là TV LG OLED evo AI W6, mẫu TV dán tường không dây siêu mỏng, chỉ khoảng 9,9mm. Với Zero Connect Box, W6 truyền tải hình ảnh và âm thanh không dây lên đến 4K 165Hz, đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland. Sản phẩm thể hiện hướng đi liền mạch của LG, vừa mạnh về chất lượng hình ảnh vừa tinh tế trong thiết kế. Khả năng chống phản chiếu cũng được nâng cấp với chứng nhận Reflection Free Premium từ Intertek, giúp giảm độ phản chiếu xuống còn 0,3%, giữ hình ảnh rõ nét ngay cả trong phòng nhiều ánh sáng.

Bên cạnh OLED, LG Micro RGB evo AI là bước tiến đáng chú ý trong phân khúc TV LCD cao cấp. Thuộc dòng sản phẩm mới năm 2026, TV ứng dụng công nghệ Micro RGB Primary Color Ultra với đèn LED RGB siêu nhỏ, cho phép kiểm soát trực tiếp ba màu cơ bản. Sản phẩm đạt chứng nhận Triple 100% Colour Coverage từ Intertek ở các không gian màu BT.2020, DCI-P3 và Adobe RGB, mở ra chuẩn mới về độ chính xác màu sắc trên nền tảng LCD.

TV LG Micro RGB evo AI là bước đi đáng chú ý trong phân khúc TV LCD cao cấp năm 2026

Ở dải TV LG QNED evo AI MiniLED 2026, LG nâng cấp trải nghiệm hình ảnh với MiniLED, Precision Dimming Ultra, Dynamic QNED Color Pro cùng các công nghệ như AI Super Upscaling và Dynamic Tone Mapping Pro. Dòng sản phẩm này hướng đến các nội dung giàu chuyển động như thể thao, gaming, phim hành động, nơi cần độ sáng, màu sắc và chuyển động ổn định.

Trên các dòng TV cao cấp, bộ xử lý AI đóng vai trò tối ưu hình ảnh theo thời gian thực. Đặc biệt, α11 AI thế hệ thứ ba trên OLED evo AI và Micro RGB evo AI giúp phân tích nội dung, tinh chỉnh màu sắc, độ tương phản, âm thanh và cá nhân hóa trải nghiệm, mang lại hình ảnh tự nhiên và nhất quán hơn trong sử dụng hằng ngày.

Màn hình lớn trở thành chiến lược xuyên suốt

Song song với việc nâng cấp công nghệ hiển thị, LG định hình rõ hướng đi năm 2026 là mở rộng kích thước màn hình trên nhiều dòng sản phẩm, từ cao cấp đến phổ thông.

Ở dòng TV LG QNED evo AI MiniLED, điểm nhấn là mẫu QNED90 115 inch – kích thước lớn nhất từ trước đến nay của dòng QNED. Màn hình siêu lớn không chỉ mang lại trải nghiệm hình ảnh ấn tượng hơn mà còn thay đổi cách thưởng thức thể thao, phim ảnh và gaming. Đặc biệt với các trận bóng, người xem có thể bao quát toàn sân, theo dõi rõ đội hình và chuyển động. Kết hợp cùng Motion Booster 330Hz và VRR 165Hz, QNED evo AI trở thành lựa chọn nổi bật cho nội dung tốc độ cao.

Màn hình 115 inch của dải TV LG QNED evo AI MiniLED mang đến trải nghiệm ấn tượng khi xem nội dung thể thao cùng các chương trình giải trí khác

Không chỉ QNED, dòng OLED cao cấp cũng được mở rộng với nhiều lựa chọn kích thước lớn, lên đến 97 inch tùy model, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm màn hình cao cấp cỡ lớn. Đây cũng là TV OLED có kích thước lớn nhất từ trước đến nay.

LG Micro RGB evo AI mới ra mắt với kích thước 100 inch, nổi bật khả năng tái tạo màu sắc sống động và chi tiết. Bên cạnh đó, Mini RGB evo AI có hai lựa chọn 75 và 85 inch, phù hợp nhiều không gian như phòng ngủ hoặc phòng giải trí.

Ở phân khúc Nano4K UHD AI, LG cũng nâng kích thước lên tới 98 inch, giúp nhiều người dùng hơn tiếp cận trải nghiệm màn hình lớn với mức đầu tư đa dạng.

Dòng OLED cao cấp cũng tiếp tục được mở rộng với nhiều lựa chọn kích thước lớn, lên đến 97 inch

Cùng với chiến lược màn hình lớn, AI giúp trải nghiệm trở nên linh hoạt hơn. Trên nền tảng webOS, các tính năng như Copilot, Gemini, AI Voice ID hay AI Concierge hỗ trợ người dùng tìm kiếm nội dung, cá nhân hóa giao diện và đưa ra gợi ý phù hợp với thói quen sử dụng. Trong các mùa thể thao lớn, TV LG còn có thể theo dõi lịch thi đấu, đặt lịch xem, cập nhật tỉ số và đề xuất nội dung liên quan, giúp màn hình lớn không chỉ mang lại trải nghiệm xem sống động hơn mà còn thông minh hơn khi đồng hành cùng người dùng.

(Nguồn: LG Việt Nam)