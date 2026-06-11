World Cup 2026 đang đến gần và câu hỏi được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất là xem trực tiếp giải đấu ở đâu. Theo thông tin công bố, Đài Truyền hình Việt Nam nắm bản quyền phát sóng World Cup 2026, qua đó phục vụ khán giả trọn vẹn 104 trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Toàn bộ 104 trận đấu được phát sóng trên các kênh sóng của VTV, TV360 và FTP Play

Bên cạnh các kênh truyền hình của VTV, người hâm mộ cũng có thêm lựa chọn theo dõi qua TV360 và FPT Play. TV360 đã đạt thỏa thuận hợp tác cùng VTV để tiếp sóng đầy đủ 104 trận World Cup 2026 trên nhiều nền tảng như điện thoại thông minh, Smart TV và máy tính bảng. Trong khi đó, FPT Telecom cũng đạt thỏa thuận tiếp phát sóng toàn bộ giải đấu từ VTV trên hệ thống FPT Play, bao gồm truyền hình IPTV và ứng dụng OTT.

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7. Đây là kỳ giải đặc biệt khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, số trận tăng lên 104 thay vì 64 như thể thức cũ.

Danh sách 104 trận đấu

Việc có nhiều nền tảng phát sóng giúp khán giả Việt Nam thuận tiện hơn trong việc theo dõi các trận đấu, dù xem qua TV truyền thống, điện thoại, máy tính bảng hay Smart TV.

Từ vòng bảng, vòng 1/16, vòng 1/8, tứ kết, bán kết cho tới chung kết, người hâm mộ sẽ có gần 40 ngày sống trọn trong bầu không khí sôi động của World Cup 2026.