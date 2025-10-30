Tháng trước, tôi làm lễ ăn hỏi và có nhờ hội bạn thân (4 người) và 5 đứa em trong họ tới làm phù dâu, hỗ trợ bê tráp.

Ở quê tôi, thông thường, đám hỏi sẽ có tục trao phong bao lì xì cho phù dâu, phù rể. Trong đó, chú rể sẽ tặng phong bao cho dàn bê tráp bên nhà gái và ngược lại, cô dâu gửi phong bao cho đội bê tráp của nhà trai.

Tôi nghĩ mọi người phải sắp xếp công việc, thời gian vì mình nên chuẩn bị số tiền trong phong bao sao cho tương xứng. Mỗi phong bao, tôi để sẵn 1 tờ mệnh giá 500 nghìn đồng, xem như món quà nhỏ lấy may và cũng là thể hiện tấm chân tình thay lời cảm ơn từ cô dâu tới dàn bê tráp của chú rể.

Quả thực, lễ ăn hỏi hôm đó đã diễn ra tốt đẹp. Ai cũng khen dàn phù dâu, phù rể có ngoại hình ấn tượng.

Sau buổi lễ, tôi thực sự thấm mệt nên vào phòng nghỉ ngơi. Trong lúc thay đồ, tôi nhìn thấy 1 chiếc phong bao ở trên bàn. Dựa vào thiết kế thì tôi chắc chắn đó là lì xì của nhà trai.

Vì phong bao có dấu hiệu đã bóc vỏ nên tôi tò mò, mở ra xem thì thấy có tờ 20 nghìn đồng bên trong.

Lúc đó tôi khá hoang mang, không biết đó có phải số tiền đáp lễ mà chồng tôi đã trao cho dàn phù dâu hay không, hay là đồ ai để quên, lấy phong bao cất tạm...

Chờ nhóm bạn thân vào phòng, tôi hỏi nhỏ xem họ đã mở lì xì chưa. Lúc ấy, cả 4 người mới nhẹ nhàng nói rằng khá sốc khi bóc phong bao đáp lễ. Tuy nhiên, vì không muốn làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi trong ngày vui nên chẳng ai chủ động chia sẻ chuyện này.

“Chúng mình đến chung vui với bạn, chỉ muốn hỗ trợ mọi thứ có thể để ngày vui của bạn được trọn vẹn nên không nghĩ ngợi gì chuyện phong bao lì xì đâu nhé. Mọi người nhận cho đúng phong tục để lấy may chứ không so đo ít nhiều gì đâu”, một người bạn trong nhóm nói.

Thực sự tôi thấy rất ngại và có chút phiền lòng. Vì trong dàn phù dâu còn có các em họ của tôi nữa. Ai cũng phải bỏ công sức và thời gian để đến hỗ trợ thì đáng phải nhận được khoản đáp lễ tương xứng. Tôi nghĩ, ít thì phong bao cũng nên đặt 50-100 nghìn, còn có điều kiện hơn thì 200 nghìn hay 500 nghìn đồng thì càng tốt.

Nhà chồng sắp cưới của tôi không đến mức thiếu thốn, thậm chí dư giả mà bản thân anh cũng là người biết điều, luôn tôn trọng các mối quan hệ của vợ. Vì vậy, biết lì xì nhà trai đưa chỉ có 20 nghìn đồng, tôi khá giận, hy vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn.

Nếu không, tôi cũng không biết phải đối diện với các bạn và các em của mình thế nào nữa.

Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho chồng để chia sẻ chuyện sính lễ. Khi biết phong bao lì xì của nhà trai ít tiền như vậy, anh đã tìm hiểu lại và gửi lời xin lỗi tôi và bạn bè của tôi.

Chồng tôi chia sẻ, trước lúc sang nhà gái, vì vội nên mẹ anh đã đưa nhầm tập phong bao lì xì cũ từ dịp Tết. Phong bao đó bà chuẩn bị để mừng tuổi đám trẻ quanh nhà nhưng còn thừa. Còn phong bao để gửi cho phù dâu được cất trong ngăn kéo phòng ngủ nên không ai biết.

Anh thừa nhận để xảy ra sơ suất là lỗi của bản thân nên nhờ tôi nhắn lại với dàn phù dâu rằng nhà trai sẽ gửi lại lì xì vào ngày cưới chính thức.

Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi thay anh xin lỗi đám bạn thân. Tôi cũng nhắn tin cho mấy đứa em, giải thích về sự cố. May mắn là mọi người đều hoan hỉ, vui vẻ bỏ qua, còn tôi thì gỡ được sự rối bời trong tâm trí.

